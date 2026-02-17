Gims revient sur son refus de participer aux Enfoirés

Les Enfoirés 2026 ont accueilli de nouvelles têtes et suscité des prises de parole nettes de la part de figures historiques de la troupe : parmi les recrues figurent la violoniste Esther Abrami, l’humoriste Jarry, les vidéastes Tibo InShape et Styleto, le duo Mcfly et Carlito, ainsi que deux anciennes de la Star Academy, Marine (lauréate de la promotion 2024) et Helena (demi‑finaliste en 2023). Le footballeur du Paris Saint‑Germain Ousmane Dembélé est intervenu en tant que guest, tandis que des membres historiques comme Florent Pagny et Zazie ont commenté l’arrivée de ces profils variés et la place de la transmission au sein de la troupe.

Les Enfoirés restent le rendez‑vous annuel au profit des Restos du cœur, qui mobilise artistes et personnalités autour de concerts et d’actions de collecte. Pour l’édition 2026, la composition du plateau illustre une ouverture vers des créateurs issus des réseaux sociaux et de la télévision, avec des profils allant de la musique classique (Esther Abrami) à la création digitale (Tibo InShape, Styleto) en passant par des humoristes et des influenceurs devenus artistes de scène.

Interrogé par Télé 7 Jours, Florent Pagny, de retour dans la distribution cette année, s’est dit marqué par la découverte d’Helena via Star Academy et par la voix de Marine. Il a expliqué avoir compris « pourquoi j’entendais tant parler d’elle » après avoir vu le parcours d’Helena et a salué le titre de cette dernière, Mauvais garçon, qu’il juge porteur d’une histoire à la fois personnelle et universelle. Pagny a aussi loué la qualité vocale de Marine, qu’il a qualifiée de « d’enfer ».

Réactions des artistes et position de Gims

Zazie a rappelé l’importance d’accueillir de nouveaux talents au sein de la troupe, pointant la transmission comme une des raisons qui avait conduit Jean‑Jacques Goldman à suspendre sa participation aux Enfoirés. Elle a insisté sur la nécessité de garder cet événement populaire et a indiqué vouloir voir Gims intégrer la formation : « Ce qui est aussi important, c’est d’ouvrir un concert avec un titre de Gims, par exemple. Il faut que ce rendez‑vous reste populaire. D’ailleurs, Gims est le bienvenu dans la troupe… »

Le chanteur Gims, néanmoins, a exprimé à plusieurs reprises son malaise à l’idée de rejoindre la troupe. Dans une interview de 2023, il affirmait : « Je ne serais pas à l’aise dans ce monde‑là avec ces artistes que je respecte beaucoup, mais je me sentirais hypocrite. Je ferais semblant d’être là‑bas à me déguiser. Je n’arriverais pas à faire ça », signifiant une distance vis‑à‑vis du format et de l’univers des Enfoirés.

Parallèlement, Gims a expliqué vouloir développer son propre projet caritatif, évoqué dès 2019 lors d’un passage dans On refait la télé sur RTL. Il a présenté l’idée d’un collectif inspiré du modèle des Enfoirés, baptisé « les 13 salopards », et a affirmé son intention de mettre l’accent sur l’Afrique, en liant spectacles et actions concrètes sur le terrain. Il a notamment cité la problématique de l’accès à l’eau potable et évoqué des forages et des actions en faveur des enfants.

Dans une interview accordée au média Rapelite, il a confirmé vouloir s’orienter « vers le caritatif », en précisant son souhait de monter un dispositif pérenne : un groupe récurrent, des albums réguliers et des concerts dont une partie des recettes serait reversée, avec une attention particulière portée aux projets en Afrique.