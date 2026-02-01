Football — Liverpool : Mohamed Salah, pilier d’Anfield

Mohamed Salah a encore enrichi son palmarès individuel à Anfield en délivrant une passe décisive contre Newcastle, un geste qui lui permet d’atteindre des sommets inédits en Premier League. Face aux Magpies, l’ailier de Liverpool a atteint la barre des 10 buts et 10 passes décisives contre le même adversaire, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire du championnat anglais à totaliser simultanément dix réalisations et dix offrandes face à un unique club. Parallèlement, ses statistiques à Anfield — 107 buts et 45 passes décisives — font de lui le joueur ayant cumulé le plus grand nombre de contributions aux buts dans un même stade en Premier League.

La passe décisive contre Newcastle s’inscrit dans une série de performances individuelles très spécifiques à ce duel récurrent. Les chiffres retenus pour ce seul adversaire — dix buts et dix passes — constituent une première dans l’histoire statistique de la Premier League, selon les éléments disponibles. Cette double réussite chiffrée met en lumière une répétition de contributions décisives face au même club.

Dans le détail, les contributions aux buts sont établies ici comme la somme des buts inscrits et des passes décisives délivrées. Appliquée au seul stade d’Anfield, la comptabilisation indique que Mohamed Salah a inscrit 107 buts et servi 45 passes décisives, soit un total de 152 contributions directes au score à domicile dans le cadre des rencontres de Premier League.

Comparaisons chiffrées avec d’autres références de la Premier League

Ces totaux à Anfield sont présentés en comparaison avec des références historiques du championnat. Wayne Rooney est crédité de 101 buts et 50 passes décisives à Old Trafford, tandis que Thierry Henry a inscrit 114 buts et délivré 37 passes décisives à Highbury. Les totaux cumulés donnent 151 contributions pour Rooney (101 + 50) et 151 contributions pour Henry (114 + 37), contre 152 pour Salah à Anfield.

Les chiffres disponibles situent donc Mohamed Salah au sommet du classement des contributions combinées buts-plus-passes dans un même stade en Premier League, avec 152 participations directes à des buts à Anfield. Les comparaisons chiffrées utilisées reposent exclusivement sur les totaux fournis pour chaque joueur et chaque enceinte mentionnée.

La rencontre contre Newcastle est citée comme l’élément déclencheur de la mise en évidence de ces statistiques, la passe décisive délivrée lors de ce match ayant permis d’atteindre les seuils précisés. Les données présentées se concentrent sur les performances de Salah face à Newcastle et sur ses réalisations à Anfield, sans autre élément contextuel ajouté.

Les chiffres cités — 10 buts et 10 passes décisives contre Newcastle, ainsi que 107 buts et 45 passes décisives à Anfield — constituent l’ensemble des informations factuelles rapportées concernant Mohamed Salah et ses records relatifs à la Premier League dans les éléments sources fournis.