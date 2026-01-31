Football Ligue 1 J13 : AJEL de Rufisque bat Gorée et prend la tête

L’AJEL de Rufisque a pris provisoirement la tête du championnat sénégalais de Ligue 1 en battant l’US Gorée 1-0 lors de la 13e journée de la saison 2025/26, grâce à un but inscrit dès la 4e minute par Ibra Aly Lo. Ce succès permet au club rufisquois d’atteindre 24 points au classement, reléguant Gorée à la deuxième place et modifiant provisoirement la hiérarchie du championnat.

Leader avant cette 13e journée, l’US Gorée venait avec l’objectif de conforter sa place au sommet du classement. La rencontre a été disputée sur un rythme soutenu, avec une forte densité défensive et peu d’espaces pour les attaquants. Ibra Aly Lo a réussi à tromper la défense adverse très tôt dans le match, inscrivant l’unique but de la partie à la 4e minute.

Après l’ouverture du score, l’AJEL s’est appuyée sur une organisation défensive compacte pour gérer les phases de jeu où Gorée a tenté de revenir. Les joueurs rufisquois ont montré de la solidité dans les duels et une discipline collective leur permettant de conserver l’avantage jusqu’au coup de sifflet final. La victoire, bien que d’une courte marge, se révèle décisive pour la course au titre à ce stade de la saison.

Classement et suites de la 13e journée

À l’issue de cette 13e journée, l’AJEL de Rufisque conduit provisoirement le championnat avec 24 points. L’US Gorée, qui occupait la première place avant la rencontre, se retrouve désormais en deuxième position. Casa Sports figure en troisième place avec 21 points et doit encore disputer son match face à l’AS Pikine, qui occupe la quatrième place avec 19 points.

Le match entre Casa Sports et Pikine, programmé après cette 13e journée, a le potentiel de modifier l’ordre du classement actuel. Plusieurs équipes se trouvent à quelques points les unes des autres, ce qui maintient un niveau de compétition serré pour la suite du championnat. La 13e journée confirme que chaque résultat peut influer sur la hiérarchie en place.