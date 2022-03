Engagement politique de la femme: les 5 conseils de Célestine Zanou aux Béninoises

Le législateur a fait récemment beaucoup d’effort pour attribuer plus de places aux femmes dans la sphère politique et décisionnelle du pays. Mais en dehors des facilités que semblent accorder la loi, la présidente du Dynamique du changement pour un Bénin Debout, Célestine Zanou donne 05 conseils utiles aux Béninoises pour leur engagement politique.

Tout engagement politique part d’une prise de conscience basée sur des qualités personnelles et les aptitudes à apporter un plus au relèvement des défis majeurs qui s’imposent aux communautés. L’engagement politique de la femme ne déroge pas à cette exigence. C’est du moins ce qu’a expliqué en fin de semaine dernière, Célestine Zanou aux femmes du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE–BÉNIN).

Invitée pour une communication dans le cadre de la commémoration en différé de la journée internationale de la femme par Moele-Bénin, l’ancienne directrice de cabinet du général Mathieu Kérékou a entretenu les femmes du parti de Jacques Ayadji sur l’engagement politique de la femme porteur de progrès et de respect.

Au cours de son exposé, rapporte le quotidien du service public, la présidente du Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE–BÉNIN) a prodigué cinq conseils aux femmes béninoises en général et à celles du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin en particulier.

La présidente Célestine Zanou invite en effet les femmes du parti Moele-Bénin, à se forger une conscience nationale et patriotique par leur expérience personnelle et leur parcours politique. En dehors de cette conscience nationale, la consultante internationale invite ces femmes militantes à construire un leadership valorisant et inclusif qui place le développement au cœur de leurs actions.

Par ailleurs, les femmes de Moele-Bénin sont invitées à soutenir toutes les dynamiques sociales et politiques qui préservent la paix et garantissent le progrès social et les acquis démocratiques. Le quatrième conseil prodigué par Célestine Zanou est la nécessité de soutenir les projets et programmes politiques et non des personnalités politiques. Enfin elle les invite à opter pour les parités de mérite et non les parités de sexes.

L’ancienne directrice de cabinet du général Mathieu Kérékou n’a pas manqué d’insister que pour avoir un engagement politique porteur de progrès, les femmes doivent développer trois caractéristiques majeures. Ces trois caractéristiques ont pour nom: charisme, compétence et détermination.