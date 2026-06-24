World Cup 2026: Switzerland edge Canada 2-1 in tight clash at BC Place

Switzerland beat Canada 2-1 at BC Place in Vancouver to move to 7 points in Group B at the 2026 World Cup.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

Switzerland won their 2026 World Cup group-stage match by beating Canada 2-1 on June 24 at BC Place in Vancouver. The Swiss took the lead just after the break through a Rubén Vargas goal and strengthened their advantage with a strike from Johan Manzambi, before Canada pulled one back through Jonathan David late in the match. The victory strengthens Switzerland’s position in Group B, taking their total to 7 points.

Before this showdown, Canada and Switzerland were in a similar position in the group standings, each having collected 4 points from two matches. Canada were coming off a convincing 6-0 win over Qatar, while Switzerland had beaten Bosnia and Herzegovina 4-1. This head-to-head meeting was crucial in the race to qualify for the round of 16.

The match began at an even tempo, with no goals scored in the first half but with palpable tension, marked by yellow cards for Canada’s Cyle Larin and Switzerland’s Granit Xhaka in the 32nd minute. Switzerland opened the scoring immediately after the restart, with Rubén Vargas converting a penalty in the 46th minute after being set up by forward Johan Manzambi.

Canada tried to respond by making several substitutions from the hour mark, notably bringing on Mathieu Choinière and Ali Ahmed. Despite a few chances, it was Switzerland who doubled their lead, with Johan Manzambi scoring in the 57th minute from an assist by Breel Embolo, who delivered a creative performance.

Canada did not give up and reduced the deficit in the 76th minute through Jonathan David, who latched on to a pass from Nathan-Dylan Saliba. However, the goal was not enough to put the Canadians in a position to force extra time. The closing minutes saw several changes on both sides, including the introductions of Luca Jaquez and Dan Ndoye for Switzerland, as well as Tajon Buchanan and Richie Laryea for Canada. The match ended with a Swiss victory that leaves them well placed to reach the round of 16 in this competitive group.

Switzerland use a well-structured 4-2-3-1 tactical setup

The Swiss side selected by Murat Yakin lined up in a 4-2-3-1, with Gregor Kobel in goal and a defense made up of Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji and Ricardo Rodríguez. The midfield double pivot of Remo Freuler and Granit Xhaka helped stabilize the center of the pitch while supporting the attacking line led by Johan Manzambi up front. Rubén Vargas and Breel Embolo brought dynamism on the wings, with Embolo notably providing an assist for Manzambi.

Substitutes such as Luca Jaquez and Dan Ndoye brought fresh energy late in the match, helping Switzerland preserve their lead. Xhaka’s positioning in midfield was also important in controlling the tempo against an active Canadian opponent, even though the Swiss captain received a yellow card in the first half.

Canada in a 4-4-2 under Jesse Marsch

Canada, coached by Jesse Marsch, opted for a classic 4-4-2 with Maxime Crépeau in goal and a defense featuring Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius and Richie Laryea. In midfield, Nathan-Dylan Saliba and Mathieu Choinière played key roles in supporting the attack led by Jonathan David and Cyle Larin.

Despite having less possession (44%), the Canadians were dangerous with their nine shots, four of them on target. The introductions of Ali Ahmed, Tajon Buchanan and Richie Laryea were intended to revive Canada’s attacking play, adding movement and allowing Jonathan David to find the top corner to close the gap. Canada’s attacking duo struggled against Switzerland’s defensive solidity, but Jonathan David underlined his importance with his goal.

Switzerland
Finished BC Place
Canada
24/06/2026 20:00 Group B
Fil du match
  1. 32'Carton jaune - C. LarinCanada, 32e
  2. 32'Carton jaune - G. XhakaSuisse, 32e
  3. 46'But - R. Vargas (passe J. Manzambi)Suisse, 46e
  4. 57'But - J. Manzambi (passe B. Embolo)Suisse, 57e
  5. 58'Remplacement - M. Choiniere (remplace S. Eustaquio)Canada, 58e
  6. 58'Remplacement - A. Ahmed (remplace L. Millar)Canada, 58e
  7. 58'Remplacement - C. Larin (remplace T. Oluwaseyi)Canada, 58e
  8. 74'Remplacement - L. Jaquez (remplace S. Widmer)Suisse, 74e
  9. 74'Remplacement - D. Sow (remplace M. Aebischer)Suisse, 74e
  10. 75'Remplacement - T. Buchanan (remplace P. David)Canada, 75e
  11. 76'But - P. David (passe N. Saliba)Canada, 76e
  12. 80'Remplacement - R. Vargas (remplace D. Ndoye)Suisse, 80e
  13. 83'Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg)Canada, 83e
  14. 85'Remplacement - J. Manzambi (remplace C. Fassnacht)Suisse, 85e
  15. 85'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 85e
  16. 87'Carton jaune - L. MillarCanada, 87e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Switzerland 4 / Canada 4
  • Tirs : Switzerland 6 / Canada 9
  • Possession : Switzerland 56% / Canada 44%
  • Corners : Switzerland 2 / Canada 6
  • Fautes : Switzerland 16 / Canada 10
  • Cartons jaunes : Switzerland 1 / Canada 1
  • Passes : Switzerland 396 / Canada 303
  • Precision des passes : Switzerland 85% / Canada 80%
  • xG : Switzerland 1.06 / Canada 0.84
Joueurs clés
  • Johan Manzambi (Switzerland) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Rubén Vargas (Switzerland) : note 7.5, 1 but(s)
  • Promise David (Canada) : note 7.5, 1 but(s)
  • Breel Embolo (Switzerland) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
  • Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
Group B schedule
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Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group B
Switzerland
Finished SoFi Stadium
Bosnia and Herzegovina
Group B
Canada
Finished BC Place
Qatar
Group B
Switzerland
Finished BC Place
Canada
Group B
Bosnia and Herzegovina
Finished Lumen Field
Qatar
Group B
TeamJGNPBPBCDiffPts
Switzerland32107347
Canada31118354
Bosnia and Herzegovina311156-14
Qatar3012210-81
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