World Cup 2026: Switzerland and Canada starting lineups

Switzerland and Canada have named their starting lineups for their 2026 World Cup Group B meeting at BC Place in Vancouver on June 24, 2026.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

The clash between Switzerland and Canada, scheduled for June 24, 2026 at 20:00 GMT+1 at BC Place in Vancouver, will pit two sides against each other as they seek key points for qualification in Group B of the 2026 World Cup group stage.

The two teams are relying on distinct tactical systems. Switzerland line up in a 4-2-3-1 under Murat Yakin, while Jesse Marsch’s Canada opt for a more traditional 4-4-2. Those choices reflect very different attacking and defensive approaches.

The Swiss have an attack led by Breel Embolo and a creative midfield built around Johan Manzambi and Rubén Vargas. The setup is designed to control the central areas through Granit Xhaka and Remo Freuler as defensive anchors. At the back, Manuel Akanji and Nico Elvedi form the central spine, with Ricardo Rodríguez and Luca Jaquez on the flanks.

For their part, the Canadians are counting on their attacking duo of Jonathan David and Cyle Larin, supported by Tajon Buchanan and Mathieu Choinière out wide. Their 4-4-2 offers a compact balance with Richie Laryea and Derek Cornelius in defence, and a midfield organised around Nathan-Dylan Saliba and Ali Ahmed.

Switzerland lineup analysis

Switzerland name Gregor Kobel in goal, protected by a back four of Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji and Ricardo Rodríguez. The midfield is structured around Remo Freuler and Granit Xhaka, both tasked with winning the ball and supplying the attacking line.

At the heart of the attacking play, Johan Manzambi is joined by Djibril Sow and Rubén Vargas in playmaking roles, positioned behind lone striker Breel Embolo. Embolo will benefit from the support of his creative midfielders as he looks to trouble the Canadian defence.

Murat Yakin is relying on this 4-2-3-1 formation to combine defensive solidity with attacking momentum, with key players such as Xhaka, Akanji and Embolo providing a strong and experienced core.

Canada lineup analysis

Canada start with Maxime Crépeau in goal and a solid defensive quartet made up of Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius and Richie Laryea. That defensive line will try to contain the Swiss attacks in a classic 4-4-2 system.

The midfield consists of Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Nathan-Dylan Saliba and Ali Ahmed, combining pace on the flanks with central creativity. In attack, Jonathan David and Cyle Larin will spearhead the Canadian forward line, using depth and speed to unsettle the opposing defence.

The presence of head coach Jesse Marsch is evident in the disciplined setup of this system, favouring tactical balance with quick transitions.

Starting lineups

Switzerland
System4-2-3-1Head coachMurat Yakin
Starters11
  1. 1 Gregor Kobel Goalkeeper
  2. 25 Luca Jaquez Defender
  3. 4 Nico Elvedi Defender
  4. 5 Manuel Akanji Defender
  5. 13 Ricardo Rodríguez Defender
  6. 8 Remo Freuler Midfielder
  7. 10 Granit Xhaka Midfielder
  8. 9 Johan Manzambi Midfielder
  9. 15 Djibril Sow Midfielder
  10. 17 Rubén Vargas Midfielder
  11. 7 Breel Embolo Forward
Substitutes14
  • 21 Marvin Keller
  • 12 Yvon Mvogo
  • 18 Eray Cömert
  • 24 Aurèle Amenda
  • 3 Silvan Widmer
  • 6 Denis Zakaria
  • 11 Dan Ndoye
  • 20 Michel Aebischer
  • 16 Christian Fassnacht
  • 14 Ardon Jashari
  • 22 Fabian Rieder
  • 19 Noah Okafor
  • 23 Zeki Amdouni
  • 26 Cédric Itten
Canada
System4-4-2Head coachJesse Marsch
Starters11
  1. 16 Maxime Crépeau Goalkeeper
  2. 2 Alistair Johnston Defender
  3. 4 Luc De Fougerolles Defender
  4. 13 Derek Cornelius Defender
  5. 22 Richie Laryea Defender
  6. 17 Tajon Buchanan Midfielder
  7. 6 Mathieu Choinière Midfielder
  8. 25 Nathan-Dylan Saliba Midfielder
  9. 20 Ali Ahmed Midfielder
  10. 10 Jonathan David Forward
  11. 9 Cyle Larin Forward
Substitutes13
  • 1 Dayne St. Clair
  • 18 Owen Goodman
  • 5 Joel Waterman
  • 23 Niko Sigur
  • 15 Moise Bombito
  • 19 Alphonso Davies
  • 7 Stephen Eustaquio
  • 11 Liam Millar
  • 21 Jonathan Osorio
  • 14 Jacob Shaffelburg
  • 12 Tani Oluwaseyi
  • 24 Promise David
  • 26 Jayden Nelson
Switzerland
Half-time BC Place
Canada
24/06/2026 20:00 Group B
Fil du match
  1. 32'Carton jaune - C. LarinCanada, 32e
  2. 32'Carton jaune - G. XhakaSuisse, 32e
Group B schedule
View full schedule
Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group B
Switzerland
Finished SoFi Stadium
Bosnia and Herzegovina
Group B
Canada
Finished BC Place
Qatar
Group B
Switzerland
Half-time BC Place
Canada
Group B
Bosnia and Herzegovina
Half-time Lumen Field
Qatar
Group B
TeamJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Switzerland21105234
Bosnia and Herzegovina201125-31
Qatar201117-61
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20:53 Football : World Cup 2026: Bosnia and Herzegovina lead Qatar at half-time (2-1)
20:51 Football : World Cup 2026: Switzerland and Canada level at halftime (0-0)
20:53 World Cup 2026: Bosnia and Herzegovina lead Qatar at half-time (2-1)