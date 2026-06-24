World Cup 2026: Bosnia and Herzegovina come from behind to beat Qatar 3-1 at Lumen Field

Bosnia and Herzegovina beat Qatar 3-1 at Lumen Field on June 24, 2026, to claim their first points in Group B at the 2026 World Cup.
Bosnia and Herzegovina earned a 3-1 victory over Qatar on June 24, 2026, at Lumen Field in Seattle in their third Group B match at the 2026 World Cup. After trailing 1-0 in the first half, the Bosnian side turned the match around thanks to goals from Kerim Alajbegović, a Mahmud Abunada own goal and Ermin Mahmić, securing their first points of the group stage.
Both teams came into the match with one point each after two rounds in a Group B dominated by Canada and Switzerland. Bosnia and Herzegovina were coming off a heavy 4-1 defeat to Switzerland, while Qatar had suffered a 6-0 thrashing by Canada. The win allows the Bosnians to revive their ambitions in the race for qualification.
The match shifted in the first half when Kerim Alajbegović converted a penalty in the 29th minute, after an assist from Ivan Bašić. Soon after, Mahmud Abunada, usually Qatar’s goalkeeper but this time listed among the key incidents, scored an own goal in the 34th minute to widen the gap. Qatar pulled one back through Hassan Al Haydos in the 42nd minute from an Edmilson Junior assist, but Bosnia and Herzegovina made the difference definitive in the second half with a goal from Ermin Mahmić in the 80th minute, set up by Dennis Hadzikadunić.
Tactically, Bosnia and Herzegovina, coached by Sergej Barbarez, lined up in a 4-4-2 with an attacking duo of Ermedin Demirović and Edin Džeko. The central setup also included midfielder Kerim Alajbegović, scorer of a key goal, as well as midfielders Ivan Šunjić, Ivan Bašić and Esmir Bajraktarević. Defensively, the back line featured Sead Kolašinac, Nikola Katić, Stjepan Radeljić and Arjan Malić. Qatar, coached by Julen Lopetegui, set up in a 4-3-3 with Akram Afif and Hassan Al Haydos in attack, supported by Edmilson Junior, still active with several key passes, and Karim Boudiaf in midfield.
Statistically, Bosnia and Herzegovina dominated possession with 58% and totaled 14 shots, five of them on target, while Qatar recorded only six attempts. The victory gives the Bosnians renewed hope in a group where every point remains crucial. For their part, the Qataris will have to respond in their next match to keep their qualification chances alive.
Bosnia and Herzegovina
Finished
3-1
Lumen Field Qatar
24/06/2026 20:00
·
Group B
Fil du match
29' ⚽ But - K. Alajbegovic (passe I. Basic) Bosnie-Herzégovine, 29e 34' ⚽ But - M. Abunada Bosnie-Herzégovine, 34e 42' ⚽ But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior) Qatar, 42e 46' ↑↓ Remplacement - I. Sunjic (remplace B. Tahirovic) Bosnie-Herzégovine, 46e 46' ↑↓ Remplacement - A. Malic (remplace A. Memic) Bosnie-Herzégovine, 46e 46' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace A. Hatem) Qatar, 46e 56' ↑↓ Remplacement - H. Al Haydos (remplace A. Al Ganehi) Qatar, 56e 63' ↑↓ Remplacement - N. Katic (remplace D. Hadzikadunic) Bosnie-Herzégovine, 63e 64' ↑↓ Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Mahmic) Bosnie-Herzégovine, 64e 72' ↑↓ Remplacement - K. Boudiaf (remplace A. Ali) Qatar, 72e 78' Carton jaune - A. Fathi Qatar, 78e 79' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Alaaeldin) Qatar, 79e 79' ↑↓ Remplacement - A. Fathi (remplace M. Al Mannai) Qatar, 79e 80' ⚽ But - E. Mahmic (passe D. Hadzikadunic) Bosnie-Herzégovine, 80e 82' ↑↓ Remplacement - K. Alajbegovic (remplace D. Burnic) Bosnie-Herzégovine, 82e 82' Carton jaune - E. Mahmic Bosnie-Herzégovine, 82e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Bosnia and Herzegovina 5 / Qatar 1 Tirs : Bosnia and Herzegovina 14 / Qatar 6 Possession : Bosnia and Herzegovina 58% / Qatar 42% Corners : Bosnia and Herzegovina 5 / Qatar 3 Fautes : Bosnia and Herzegovina 7 / Qatar 11 Cartons jaunes : Bosnia and Herzegovina 0 / Qatar 1 Passes : Bosnia and Herzegovina 468 / Qatar 345 Precision des passes : Bosnia and Herzegovina 88% / Qatar 84% xG : Bosnia and Herzegovina 0.65 / Qatar 0.65
Joueurs clés
Kerim Alajbegović (Bosnia and Herzegovina) : note 8, 1 but(s) Ermin Mahmić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Hassan Al Haydos (Qatar) : note 7.3, 1 but(s) Ivan Bašić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s) Edmilson Junior (Qatar) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
View match details for Canada - Bosnia and Herzegovina
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
11' Carton jaune - A. Johnston Canada, 11e 21' ⚽ But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) Bosnie-Herzégovine, 21e 45' Carton jaune - E. Demirovic Bosnie-Herzégovine, 45e 45+1' Carton jaune - J. Lukic Bosnie-Herzégovine, 45+1e 53' Carton jaune - L. De Fougerolles Canada, 53e 61' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) Canada, 61e 61' ↑↓ Remplacement - J. David (remplace P. David) Canada, 61e 61' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) Canada, 61e 62' ↑↓ Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) Bosnie-Herzégovine, 62e 62' ↑↓ Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) Bosnie-Herzégovine, 62e 74' ↑↓ Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) Bosnie-Herzégovine, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) Bosnie-Herzégovine, 74e 76' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) Canada, 76e 78' ⚽ But - C. Larin (passe P. David) Canada, 78e 84' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) Bosnie-Herzégovine, 84e 90+1' ↑↓ Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) Canada, 90+1e 90+3' Carton jaune - N. Katic Bosnie-Herzégovine, 90+3e
Line-ups
Starters 11
16
Maxime Crépeau
Goalkeeper
2
Alistair Johnston
Defender
4
Luc De Fougerolles
Defender
13
Derek Cornelius
Defender
22
Richie Laryea
Defender
17
Tajon Buchanan
Midfielder
8
Ismael Koné
Midfielder
7
Stephen Eustaquio
Midfielder
11
Liam Millar
Midfielder
10
Jonathan David
Forward
12
Tani Oluwaseyi
Forward
Substitutes 15
20
Ali Ahmed
14
Jacob Shaffelburg
24
Promise David
9
Cyle Larin
21
Jonathan Osorio
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
23
Niko Sigur
3
Alfie Jones
5
Joel Waterman
15
Moise Bombito
19
Alphonso Davies
25
Nathan-Dylan Saliba
6
Mathieu Choinière
26
Jayden Nelson
Starters 11
1
Nikola Vasilj
Goalkeeper
7
Amar Dedić
Defender
18
Nikola Katić
Defender
4
Tarik Muharemović
Defender
5
Sead Kolašinac
Defender
20
Esmir Bajraktarević
Midfielder
6
Benjamin Tahirović
Midfielder
13
Ivan Bašić
Midfielder
15
Amar Memić
Midfielder
10
Ermedin Demirović
Forward
25
Jovo Lukić
Forward
Substitutes 15
8
Armin Gigović
9
Samed Baždar
14
Ivan Šunjić
19
Kerim Alajbegović
17
Dženis Burnić
12
Mladen Jurkas
22
Martin Zlomislić
24
Arjan Malić
21
Stjepan Radeljić
3
Dennis Hadžikadunić
2
Nihad Mujakić
16
Amir Hadžiahmetović
26
Ermin Mahmic
11
Edin Džeko
23
Haris Tabaković
Match stats
Tirs cadres : Canada 4 / Bosnia and Herzegovina 3 Tirs : Canada 13 / Bosnia and Herzegovina 8 Possession : Canada 61% / Bosnia and Herzegovina 39% Corners : Canada 9 / Bosnia and Herzegovina 4 Fautes : Canada 10 / Bosnia and Herzegovina 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnia and Herzegovina 3 Passes : Canada 415 / Bosnia and Herzegovina 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnia and Herzegovina 64% xG : Canada 1.25 / Bosnia and Herzegovina 0.98
Key players
Jovo Lukić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnia and Herzegovina) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnia and Herzegovina) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnia and Herzegovina) : note 7.6
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
12/06/2026 Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (World Cup)
12/06
Group B
Canada
Finished
1-1
BMO Field Bosnia and Herzegovina
View match details for Qatar - Switzerland
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
16' Carton jaune - M. Abunada Qatar, 16e 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 Suisse 23' Carton jaune - J. Gaber Qatar, 23e 42' Carton jaune - D. Zakaria Suisse, 42e 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) Qatar, 60e 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) Qatar, 60e 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) Qatar, 60e 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) Suisse, 65e 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) Suisse, 65e 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) Qatar, 79e 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) Suisse, 79e 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) Qatar, 89e 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) Suisse, 89e 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) Suisse, 89e 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Qatar · Passe : H. Al Amin
Line-ups
Starters 11
1
Mahmud Abunad
Goalkeeper
13
Ayoub Al Oui
Defender
2
Pedro Miguel
Defender
16
Boualem Khoukhi
Defender
14
Homam Al-Amin
Defender
5
Jassem Gaber Abdulsallam
Midfielder
23
Assim Madibo
Midfielder
4
Issa Laye
Midfielder
8
Edmilson Junior
Forward
15
Yusuf Abdurisag
Forward
11
Akram Afif
Forward
Substitutes 15
20
Ahmed Fathi
12
Karim Boudiaf
7
Ahmed Alaaeldin
22
Meshaal Barsham
21
Salah Zakaria
3
Lucas Mendes
18
Sultan Al-Brake
25
Al-Hashmi Al-Hussain
6
Abdelaziz Hatem
17
Ahmed Al-Ganehi
26
Mohamed Naceur Almanai
19
Almoez Ali
9
Mohammed Muntari
24
Tahsin Mohammed Jamshid
10
Hassan Al Haydos
Starters 11
1
Gregor Kobel
Goalkeeper
6
Denis Zakaria
Defender
4
Nico Elvedi
Defender
5
Manuel Akanji
Defender
13
Ricardo Rodríguez
Defender
20
Michel Aebischer
Midfielder
10
Granit Xhaka
Midfielder
8
Remo Freuler
Midfielder
11
Dan Ndoye
Forward
7
Breel Embolo
Forward
17
Rubén Vargas
Forward
Substitutes 15
22
Fabian Rieder
9
Johan Manzambi
12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
25
Luca Jaquez
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
15
Djibril Sow
3
Silvan Widmer
2
Miro Muheim
16
Christian Fassnacht
14
Ardon Jashari
26
Cédric Itten
23
Zeki Amdouni
19
Noah Okafor
Match stats
Tirs cadres : Qatar 3 / Switzerland 7 Tirs : Qatar 6 / Switzerland 25 Possession : Qatar 31% / Switzerland 69% Corners : Qatar 3 / Switzerland 9 Fautes : Qatar 12 / Switzerland 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Switzerland 1 Passes : Qatar 266 / Switzerland 568 Precision des passes : Qatar 71% / Switzerland 91% xG : Qatar 0.64 / Switzerland 3.15
Key players
Breel Embolo (Switzerland) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Switzerland) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Switzerland) : note 7.9 Nico Elvedi (Switzerland) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Switzerland) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Switzerland) : note 7.3
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
14/11/2018 Switzerland 0-1 Qatar (Friendlies)
13/06
Group B
Qatar
Finished
1-1
Levi's Stadium Switzerland
View match details for Switzerland - Bosnia and Herzegovina
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
59' Carton jaune - A. Dedic Bosnie-Herzégovine, 59e 61' Carton jaune - E. Dzeko Bosnie-Herzégovine, 61e 63' ↑↓ Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic) Bosnie-Herzégovine, 63e 64' ↑↓ Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic) Bosnie-Herzégovine, 64e 65' Carton jaune - N. Elvedi Suisse, 65e 71' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) Suisse, 71e 71' ↑↓ Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas) Suisse, 71e 71' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow) Suisse, 71e 74' ⚽ But - J. Manzambi 1-0 Suisse 80' Carton rouge - T. Muharemovic 1-0 Bosnie-Herzégovine 84' ⚽ But - R. Vargas 2-0 Suisse · Passe : B. Embolo 86' ↑↓ Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic) Bosnie-Herzégovine, 86e 86' ↑↓ Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic) Bosnie-Herzégovine, 86e 86' ↑↓ Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez) Suisse, 86e 89' ↑↓ Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten) Suisse, 89e 90' ⚽ But - J. Manzambi 3-0 Suisse · Passe : R. Vargas 90+1' ↑↓ Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic) Bosnie-Herzégovine, 90+1e 90+3' ⚽ But - E. Mahmic 3-1 Bosnie-Herzégovine 90+7' ⚽ But - G. Xhaka 4-1 Suisse
Line-ups
Starters 11
1
Gregor Kobel
Goalkeeper
3
Silvan Widmer
Defender
4
Nico Elvedi
Defender
5
Manuel Akanji
Defender
13
Ricardo Rodríguez
Defender
20
Michel Aebischer
Midfielder
10
Granit Xhaka
Midfielder
8
Remo Freuler
Midfielder
22
Fabian Rieder
Forward
7
Breel Embolo
Forward
11
Dan Ndoye
Forward
Substitutes 14
12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
25
Luca Jaquez
6
Denis Zakaria
9
Johan Manzambi
14
Ardon Jashari
15
Djibril Sow
16
Christian Fassnacht
17
Rubén Vargas
19
Noah Okafor
23
Zeki Amdouni
26
Cédric Itten
Starters 11
1
Nikola Vasilj
Goalkeeper
7
Amar Dedić
Defender
18
Nikola Katić
Defender
4
Tarik Muharemović
Defender
5
Sead Kolašinac
Defender
15
Amar Memić
Midfielder
6
Benjamin Tahirović
Midfielder
14
Ivan Šunjić
Midfielder
19
Kerim Alajbegović
Midfielder
10
Ermedin Demirović
Forward
11
Edin Džeko
Forward
Substitutes 15
22
Martin Zlomislić
12
Mladen Jurkas
24
Arjan Malić
3
Dennis Hadžikadunić
2
Nihad Mujakić
21
Stjepan Radeljić
16
Amir Hadžiahmetović
8
Armin Gigović
17
Dženis Burnić
26
Ermin Mahmic
13
Ivan Bašić
20
Esmir Bajraktarević
23
Haris Tabaković
25
Jovo Lukić
9
Samed Baždar
Match stats
Tirs cadres : Switzerland 3 / Bosnia and Herzegovina 2 Tirs : Switzerland 9 / Bosnia and Herzegovina 4 Possession : Switzerland 60% / Bosnia and Herzegovina 40% Corners : Switzerland 6 / Bosnia and Herzegovina 2 Fautes : Switzerland 7 / Bosnia and Herzegovina 16 Cartons jaunes : Switzerland 1 / Bosnia and Herzegovina 2 Cartons rouges : Switzerland 0 / Bosnia and Herzegovina 1 Passes : Switzerland 494 / Bosnia and Herzegovina 333 Precision des passes : Switzerland 87% / Bosnia and Herzegovina 82% xG : Switzerland 0.39 / Bosnia and Herzegovina 0.19
Key players
Johan Manzambi (Switzerland) : note 7.7, 1 but(s) Tarik Muharemović (Bosnia and Herzegovina) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s) Granit Xhaka (Switzerland) : note 7.7 Manuel Akanji (Switzerland) : note 7.6 Remo Freuler (Switzerland) : note 7.5 Gregor Kobel (Switzerland) : note 6.3, 2 arret(s) Nico Elvedi (Switzerland) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Nikola Vasilj (Bosnia and Herzegovina) : note 6.2, 2 arret(s)
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
18/06
Group B
Switzerland
Finished
4-1
SoFi Stadium Bosnia and Herzegovina
View match details for Canada - Qatar
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
9' Carton jaune - D. Cornelius Canada, 9e 16' ⚽ But - C. Larin 1-0 Canada 29' ⚽ But - J. David 2-0 Canada 33' Carton rouge - H. Al Amin 2-0 Qatar 40' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake) Qatar, 40e 45+3' ⚽ But - J. David 3-0 Canada 46' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi) Qatar, 46e 46' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai) Qatar, 46e 46' ↑↓ Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito) Canada, 46e 53' Carton rouge - A. O. Madibo 3-0 Qatar 57' ↑↓ Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba) Canada, 57e 59' ↑↓ Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain) Qatar, 59e 62' Carton jaune - A. Fathi Qatar, 62e 64' ⚽ But - N. Saliba 4-0 Canada 71' ↑↓ Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg) Canada, 71e 71' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi) Canada, 71e 75' ⚽ But - M. Al Mannai 5-0 Canada 83' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur) Canada, 83e 87' ↑↓ Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes) Qatar, 87e 90+2' ⚽ But - J. David 6-0 Canada · Passe : N. Saliba
Line-ups
Starters 11
16
Maxime Crépeau
Goalkeeper
2
Alistair Johnston
Defender
4
Luc De Fougerolles
Defender
13
Derek Cornelius
Defender
22
Richie Laryea
Defender
17
Tajon Buchanan
Midfielder
8
Ismael Koné
Midfielder
7
Stephen Eustaquio
Midfielder
20
Ali Ahmed
Midfielder
10
Jonathan David
Forward
9
Cyle Larin
Forward
Substitutes 14
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
5
Joel Waterman
19
Alphonso Davies
15
Moise Bombito
23
Niko Sigur
6
Mathieu Choinière
11
Liam Millar
14
Jacob Shaffelburg
21
Jonathan Osorio
25
Nathan-Dylan Saliba
12
Tani Oluwaseyi
24
Promise David
26
Jayden Nelson
Starters 11
1
Mahmud Abunada
Goalkeeper
13
Ayoub Al Oui
Defender
2
Pedro Miguel
Defender
16
Boualem Khoukhi
Defender
14
Homam Al-Amin
Defender
5
Jassem Gaber Abdulsallam
Midfielder
23
Assim Madibo
Midfielder
4
Issa Laye
Midfielder
8
Edmilson Junior
Forward
15
Yusuf Abdurisag
Forward
11
Akram Afif
Forward
Substitutes 15
21
Salah Zakaria
22
Meshaal Barsham
3
Lucas Mendes
18
Sultan Al-Brake
25
Al-Hashmi Al-Hussain
6
Abdelaziz Hatem
12
Karim Boudiaf
17
Ahmed Al-Ganehi
20
Ahmed Fathi
19
Almoez Ali
26
Mohamed Naceur Almanai
7
Ahmed Alaaeldin
9
Mohammed Muntari
10
Hassan Al Haydos
24
Tahsin Mohammed Jamshid
Match stats
Tirs cadres : Canada 9 / Qatar 0 Tirs : Canada 17 / Qatar 2 Possession : Canada 74% / Qatar 26% Corners : Canada 8 / Qatar 1 Fautes : Canada 4 / Qatar 8 Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1 Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 2 Passes : Canada 354 / Qatar 136 Precision des passes : Canada 90% / Qatar 70% xG : Canada 2.62 / Qatar 0.18
Key players
Jonathan David (Canada) : note 8.2, 2 but(s) Cyle Larin (Canada) : note 7, 1 but(s) Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.3, 1 but(s) Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.7, 4 arret(s) Tajon Buchanan (Canada) : note 7.9 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7 Richie Laryea (Canada) : note 7.5 Alistair Johnston (Canada) : note 7.3
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
23/09/2022 Qatar 0-2 Canada (Friendlies)
18/06
Group B
Canada
Finished
6-0
BC Place Qatar
View match details for Switzerland - Canada
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
32' Carton jaune - C. Larin Canada, 32e 32' Carton jaune - G. Xhaka Suisse, 32e 46' ⚽ But - R. Vargas (passe J. Manzambi) Suisse, 46e 57' ⚽ But - J. Manzambi (passe B. Embolo) Suisse, 57e 58' ↑↓ Remplacement - M. Choiniere (remplace S. Eustaquio) Canada, 58e 58' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace L. Millar) Canada, 58e 58' ↑↓ Remplacement - C. Larin (remplace T. Oluwaseyi) Canada, 58e 74' ↑↓ Remplacement - L. Jaquez (remplace S. Widmer) Suisse, 74e 74' ↑↓ Remplacement - D. Sow (remplace M. Aebischer) Suisse, 74e 75' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace P. David) Canada, 75e 76' ⚽ But - P. David (passe N. Saliba) Canada, 76e 80' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace D. Ndoye) Suisse, 80e 83' ↑↓ Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg) Canada, 83e 85' ↑↓ Remplacement - J. Manzambi (remplace C. Fassnacht) Suisse, 85e 85' ↑↓ Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten) Suisse, 85e 87' Carton jaune - L. Millar Canada, 87e
Line-ups
Starters 11
1
Gregor Kobel
Goalkeeper
25
Luca Jaquez
Defender
4
Nico Elvedi
Defender
5
Manuel Akanji
Defender
13
Ricardo Rodríguez
Defender
8
Remo Freuler
Midfielder
10
Granit Xhaka
Midfielder
15
Djibril Sow
Midfielder
9
Johan Manzambi
Midfielder
17
Rubén Vargas
Midfielder
7
Breel Embolo
Forward
Substitutes 14
21
Marvin Keller
12
Yvon Mvogo
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
3
Silvan Widmer
6
Denis Zakaria
11
Dan Ndoye
20
Michel Aebischer
16
Christian Fassnacht
14
Ardon Jashari
22
Fabian Rieder
19
Noah Okafor
23
Zeki Amdouni
26
Cédric Itten
Starters 11
16
Maxime Crépeau
Goalkeeper
2
Alistair Johnston
Defender
4
Luc De Fougerolles
Defender
13
Derek Cornelius
Defender
22
Richie Laryea
Defender
17
Tajon Buchanan
Midfielder
25
Nathan-Dylan Saliba
Midfielder
6
Mathieu Choinière
Midfielder
20
Ali Ahmed
Midfielder
10
Jonathan David
Forward
9
Cyle Larin
Forward
Substitutes 13
7
Stephen Eustaquio
11
Liam Millar
12
Tani Oluwaseyi
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
5
Joel Waterman
23
Niko Sigur
15
Moise Bombito
19
Alphonso Davies
21
Jonathan Osorio
14
Jacob Shaffelburg
24
Promise David
26
Jayden Nelson
Match stats
Tirs cadres : Switzerland 4 / Canada 4 Tirs : Switzerland 6 / Canada 9 Possession : Switzerland 56% / Canada 44% Corners : Switzerland 2 / Canada 6 Fautes : Switzerland 16 / Canada 10 Cartons jaunes : Switzerland 1 / Canada 1 Passes : Switzerland 396 / Canada 303 Precision des passes : Switzerland 85% / Canada 80% xG : Switzerland 1.06 / Canada 0.84
Key players
Johan Manzambi (Switzerland) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Rubén Vargas (Switzerland) : note 7.5, 1 but(s) Promise David (Canada) : note 7.5, 1 but(s) Breel Embolo (Switzerland) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Gregor Kobel (Switzerland) : note 7.2, 3 arret(s) Granit Xhaka (Switzerland) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Ricardo Rodríguez (Switzerland) : note 7.2
Absences & injuries
I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture of lower leg A. Jones : Canada · Missing Fixture
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
24/06
Group B
Switzerland
Finished
2-1
BC Place Canada
View match details for Bosnia and Herzegovina - Qatar
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
29' ⚽ But - K. Alajbegovic (passe I. Basic) Bosnie-Herzégovine, 29e 34' ⚽ But - M. Abunada Bosnie-Herzégovine, 34e 42' ⚽ But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior) Qatar, 42e 46' ↑↓ Remplacement - I. Sunjic (remplace B. Tahirovic) Bosnie-Herzégovine, 46e 46' ↑↓ Remplacement - A. Malic (remplace A. Memic) Bosnie-Herzégovine, 46e 46' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace A. Hatem) Qatar, 46e 56' ↑↓ Remplacement - H. Al Haydos (remplace A. Al Ganehi) Qatar, 56e 63' ↑↓ Remplacement - N. Katic (remplace D. Hadzikadunic) Bosnie-Herzégovine, 63e 64' ↑↓ Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Mahmic) Bosnie-Herzégovine, 64e 72' ↑↓ Remplacement - K. Boudiaf (remplace A. Ali) Qatar, 72e 78' Carton jaune - A. Fathi Qatar, 78e 79' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Alaaeldin) Qatar, 79e 79' ↑↓ Remplacement - A. Fathi (remplace M. Al Mannai) Qatar, 79e 80' ⚽ But - E. Mahmic (passe D. Hadzikadunic) Bosnie-Herzégovine, 80e 82' ↑↓ Remplacement - K. Alajbegovic (remplace D. Burnic) Bosnie-Herzégovine, 82e 82' Carton jaune - E. Mahmic Bosnie-Herzégovine, 82e
Line-ups
Starters 11
1
Nikola Vasilj
Goalkeeper
24
Arjan Malić
Defender
18
Nikola Katić
Defender
21
Stjepan Radeljić
Defender
5
Sead Kolašinac
Defender
20
Esmir Bajraktarević
Midfielder
13
Ivan Bašić
Midfielder
14
Ivan Šunjić
Midfielder
19
Kerim Alajbegović
Midfielder
10
Ermedin Demirović
Forward
11
Edin Džeko
Forward
Substitutes 14
6
Benjamin Tahirović
15
Amar Memić
3
Dennis Hadžikadunić
26
Ermin Mahmić
22
Martin Zlomislić
12
Mladen Jurkas
2
Nihad Mujakić
7
Amar Dedić
16
Amir Hadžiahmetović
8
Armin Gigović
17
Dženis Burnić
25
Jovo Lukić
9
Samed Baždar
23
Haris Tabaković
Starters 11
1
Mahmud Abunada
Goalkeeper
2
Pedro Miguel
Defender
16
Boualem Khoukhi
Defender
4
Issa Laye
Defender
18
Sultan Al-Brake
Defender
5
Jassem Gaber Abdulsallam
Midfielder
20
Ahmed Fathi
Midfielder
12
Karim Boudiaf
Midfielder
8
Edmilson Junior
Forward
11
Akram Afif
Forward
10
Hassan Al Haydos
Forward
Substitutes 13
6
Abdelaziz Hatem
17
Ahmed Al-Ganehi
22
Meshaal Barsham
21
Salah Zakaria
3
Lucas Mendes
25
Al-Hashmi Al-Hussain
13
Ayoub Al Oui
19
Almoez Ali
26
Mohamed Naceur Almanai
24
Tahsin Mohammed Jamshid
9
Mohammed Muntari
7
Ahmed Alaaeldin
15
Yusuf Abdurisag
Match stats
Tirs cadres : Bosnia and Herzegovina 5 / Qatar 1 Tirs : Bosnia and Herzegovina 14 / Qatar 6 Possession : Bosnia and Herzegovina 58% / Qatar 42% Corners : Bosnia and Herzegovina 5 / Qatar 3 Fautes : Bosnia and Herzegovina 7 / Qatar 11 Cartons jaunes : Bosnia and Herzegovina 0 / Qatar 1 Passes : Bosnia and Herzegovina 468 / Qatar 345 Precision des passes : Bosnia and Herzegovina 88% / Qatar 84% xG : Bosnia and Herzegovina 0.65 / Qatar 0.65
Key players
Kerim Alajbegović (Bosnia and Herzegovina) : note 8, 1 but(s) Ermin Mahmić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Hassan Al Haydos (Qatar) : note 7.3, 1 but(s) Ivan Bašić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s) Edmilson Junior (Qatar) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Stjepan Radeljić (Bosnia and Herzegovina) : note 7 Mahmud Abunada (Qatar) : note 5.5, 3 arret(s) Nikola Katić (Bosnia and Herzegovina) : note 6.9
Absences & injuries
T. Muharemović : Bosnia & Herzegovina · Missing Fixture · Red Card Homam Ahmed : Qatar · Missing Fixture · Red Card Assim Madibo : Qatar · Missing Fixture · Red Card
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
24/06
Group B
Bosnia and Herzegovina
Finished
3-1
Lumen Field Qatar
Group B
Team J G N P BP BC Diff Pts Switzerland 3 2 1 0 7 3 4 7 Canada 3 1 1 1 8 3 5 4 Bosnia and Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
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