World Cup 2026: Bosnia and Herzegovina come from behind to beat Qatar 3-1 at Lumen Field

Bosnia and Herzegovina beat Qatar 3-1 at Lumen Field on June 24, 2026, to claim their first points in Group B at the 2026 World Cup.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Bosnia and Herzegovina earned a 3-1 victory over Qatar on June 24, 2026, at Lumen Field in Seattle in their third Group B match at the 2026 World Cup. After trailing 1-0 in the first half, the Bosnian side turned the match around thanks to goals from Kerim Alajbegović, a Mahmud Abunada own goal and Ermin Mahmić, securing their first points of the group stage.

Both teams came into the match with one point each after two rounds in a Group B dominated by Canada and Switzerland. Bosnia and Herzegovina were coming off a heavy 4-1 defeat to Switzerland, while Qatar had suffered a 6-0 thrashing by Canada. The win allows the Bosnians to revive their ambitions in the race for qualification.

The match shifted in the first half when Kerim Alajbegović converted a penalty in the 29th minute, after an assist from Ivan Bašić. Soon after, Mahmud Abunada, usually Qatar’s goalkeeper but this time listed among the key incidents, scored an own goal in the 34th minute to widen the gap. Qatar pulled one back through Hassan Al Haydos in the 42nd minute from an Edmilson Junior assist, but Bosnia and Herzegovina made the difference definitive in the second half with a goal from Ermin Mahmić in the 80th minute, set up by Dennis Hadzikadunić.

Tactically, Bosnia and Herzegovina, coached by Sergej Barbarez, lined up in a 4-4-2 with an attacking duo of Ermedin Demirović and Edin Džeko. The central setup also included midfielder Kerim Alajbegović, scorer of a key goal, as well as midfielders Ivan Šunjić, Ivan Bašić and Esmir Bajraktarević. Defensively, the back line featured Sead Kolašinac, Nikola Katić, Stjepan Radeljić and Arjan Malić. Qatar, coached by Julen Lopetegui, set up in a 4-3-3 with Akram Afif and Hassan Al Haydos in attack, supported by Edmilson Junior, still active with several key passes, and Karim Boudiaf in midfield.

Statistically, Bosnia and Herzegovina dominated possession with 58% and totaled 14 shots, five of them on target, while Qatar recorded only six attempts. The victory gives the Bosnians renewed hope in a group where every point remains crucial. For their part, the Qataris will have to respond in their next match to keep their qualification chances alive.

Bosnia and Herzegovina
Finished Lumen Field
Qatar
24/06/2026 20:00 Group B
Fil du match
  1. 29'But - K. Alajbegovic (passe I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 29e
  2. 34'But - M. AbunadaBosnie-Herzégovine, 34e
  3. 42'But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior)Qatar, 42e
  4. 46'Remplacement - I. Sunjic (remplace B. Tahirovic)Bosnie-Herzégovine, 46e
  5. 46'Remplacement - A. Malic (remplace A. Memic)Bosnie-Herzégovine, 46e
  6. 46'Remplacement - J. Gaber (remplace A. Hatem)Qatar, 46e
  7. 56'Remplacement - H. Al Haydos (remplace A. Al Ganehi)Qatar, 56e
  8. 63'Remplacement - N. Katic (remplace D. Hadzikadunic)Bosnie-Herzégovine, 63e
  9. 64'Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 64e
  10. 72'Remplacement - K. Boudiaf (remplace A. Ali)Qatar, 72e
  11. 78'Carton jaune - A. FathiQatar, 78e
  12. 79'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Alaaeldin)Qatar, 79e
  13. 79'Remplacement - A. Fathi (remplace M. Al Mannai)Qatar, 79e
  14. 80'But - E. Mahmic (passe D. Hadzikadunic)Bosnie-Herzégovine, 80e
  15. 82'Remplacement - K. Alajbegovic (remplace D. Burnic)Bosnie-Herzégovine, 82e
  16. 82'Carton jaune - E. MahmicBosnie-Herzégovine, 82e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Bosnia and Herzegovina 5 / Qatar 1
  • Tirs : Bosnia and Herzegovina 14 / Qatar 6
  • Possession : Bosnia and Herzegovina 58% / Qatar 42%
  • Corners : Bosnia and Herzegovina 5 / Qatar 3
  • Fautes : Bosnia and Herzegovina 7 / Qatar 11
  • Cartons jaunes : Bosnia and Herzegovina 0 / Qatar 1
  • Passes : Bosnia and Herzegovina 468 / Qatar 345
  • Precision des passes : Bosnia and Herzegovina 88% / Qatar 84%
  • xG : Bosnia and Herzegovina 0.65 / Qatar 0.65
Joueurs clés
  • Kerim Alajbegović (Bosnia and Herzegovina) : note 8, 1 but(s)
  • Ermin Mahmić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Hassan Al Haydos (Qatar) : note 7.3, 1 but(s)
  • Ivan Bašić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)
  • Edmilson Junior (Qatar) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
Group B schedule
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Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group B
Switzerland
Finished SoFi Stadium
Bosnia and Herzegovina
Group B
Canada
Finished BC Place
Qatar
Group B
Switzerland
Finished BC Place
Canada
Group B
Bosnia and Herzegovina
Finished Lumen Field
Qatar
Group B
TeamJGNPBPBCDiffPts
Switzerland32107347
Canada31118354
Bosnia and Herzegovina311156-14
Qatar3012210-81
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