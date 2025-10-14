Benin: what to make of the LD party’s candidate duo?

C’est désormais officiel : le parti Les Démocrates (LD) a levé le voile sur son duo de candidats pour la présidentielle d’avril 2026.

À la tête du ticket, Maître Renaud Vignilé Agbodjo, avocat et figure montante du barreau béninois, fera équipe avec l’honorable Jude Bonaventure Lodjou, homme politique chevronné et intellectuel aguerri.

Un duo qui incarne, selon plusieurs observateurs, le pont entre la jeunesse réformatrice et l’expérience politique. Que retenir du parcours de ces deux personnalités ?

Qui est Me Renaud Agbodjo ?

Né le 17 septembre 1982 à Sinfra, en Côte d’Ivoire, et originaire de Igbodja (Savè), Maître Renaud Agbodjo s’est imposé comme l’une des figures marquantes de la nouvelle génération d’avocats béninois.

Avocat au barreau de Cotonou depuis 2012, il s’est illustré dans la défense des libertés publiques et des figures de l’opposition, notamment Laurent Mètongnon, Sébastien Ajavon, Thomas Boni Yayi et Reckya Madougou.

Ancien président de l’Union des Jeunes Avocats du Bénin (2022-2025), il a su rallier autour de lui une frange importante de la jeunesse intellectuelle, séduite par son discours sur la justice sociale et l’État de droit.

Son style, à la fois tranchant et mesuré, lui vaut le respect même de ses contradicteurs. Stratège réfléchi, il incarne aujourd’hui une alternance générationnelle assumée, tout en prônant un retour à un Bénin de justice, d’équilibre et de mérite.

Qui est Jude Lodjou ?

Né le 28 octobre 1966 à Cotonou, l’honorable Jude Bonaventure Lodjou est une figure respectée du paysage politique béninois. Son parcours illustre un engagement de longue date au service de la démocratie et du développement local.

Titulaire de deux baccalauréats littéraires obtenus la même année: l’un au Burkina Faso, en exil durant la révolution, et l’autre au Bénin, il a poursuivi des études supérieures brillantes, sanctionnées par une maîtrise en Lettres (spécialité littérature africaine), une maîtrise en Droit (spécialité droit des affaires et carrières judiciaires), un Master 2 en gestion de projets, et un certificat en gestion de crise et planification d’urgence.

Son leadership estudiantin s’est affirmé à l’Université d’Abomey-Calavi, où il a siégé deux mandats au bureau d’union d’entités de la FLASH, tout en dirigeant deux mandats à l’Ensemble Artistique et Culturel des Étudiants (EACE).

Un militant aguerri

Sur le plan politique, Jude Lodjou a occupé plusieurs fonctions clés: membre fondateur et ancien secrétaire général adjoint du Mouvement pour une Alternance Populaire (MAP), ancien secrétaire général du parti Force Clé, coordonnateur général de l’Union fait la Nation, et aujourd’hui responsable des Opérations du parti Les Démocrates (LD).

Élu député de la 5e législature, ancien chef d’arrondissement d’Agué et membre du conseil communal de Toffo, il incarne la fidélité au combat pour l’opposition et la démocratie pluraliste.

En dehors de la sphère politique, il dirige le bureau d’études “GDL Afrique” (Gouvernance – Développement – Leadership) et est expert en gouvernance politique et institutionnelle inscrit dans la base de données des Nations Unies.

Un duo complémentaire pour un défi historique

En présentant le tandem Agbodjo – Lodjou, le parti Les Démocrates joue la carte de la complémentarité : un jeune avocat audacieux, symbole du renouveau et de la rigueur morale, et un vétéran politique, garant de la continuité idéologique et de la cohésion interne.

À quelques mois du scrutin, le duo promet de porter haut le flambeau d’une opposition responsable, courageuse et visionnaire. Leur mission : incarner l’alternative au système en place et redonner à la démocratie béninoise son visage populaire.