Elsa Esnoult dément la rivalité avec Hélène Rollès : « La réalité n’est pas celle-là »

Hélène Rollès et Elsa Esnoult, deux des figures féminines les plus emblématiques de l’univers de Hélène et les garçons, se retrouvent au cœur d’un débat public relancé en 2026 : rivalité ou simple comparaison médiatique ? Elsa Esnoult a pris la parole pour déminer les rumeurs, affirmant que « la réalité n’est pas celle-là », alors que Hélène Rollès multiplie les apparitions internationales, notamment au gala du Nouvel An chinois sur la chaîne CCTV où elle a partagé la scène avec John Legend pour une reprise de La Belle et la Bête, un passage salué par près de 800 millions de téléspectateurs et présenté comme générant plus de 13 milliards de vues en ligne.

La popularité d’Hélène Rollès en Chine traverse les décennies. Sa chanson Je m’appelle Hélène y reste très connue et régulièrement utilisée dans des contextes festifs, selon les éléments rapportés, et son lien avec le public chinois ne date pas d’hier : invitée au Nouvel An de Pékin en 2014, conviée en 2019 à une réception à l’Élysée liée à la visite de Xi Jinping, elle prévoit par ailleurs une tournée d’environ huit dates en Chine à l’automne prochain, avec des passages annoncés à Pékin et Shanghai.

En France, Elsa Esnoult poursuit sa carrière principalement à travers la série Les Mystères de l’amour, où elle incarne Fanny Greyson depuis 2011. Ce rôle récurrent l’a installée comme une des figures majeures du feuilleton et lui a valu, auprès de certains téléspectateurs, le surnom de « la nouvelle Hélène ». Parallèlement, sa visibilité a été renforcée par des participations à des émissions et des concerts, avec une présence notable dans l’espace médiatique francophone.

Déclarations croisées et explications de production

Les comparaisons entre les deux chanteuses-actrices se sont cristallisées dans les années 2010, alimentées par leurs parcours croisés au sein d’un même univers télévisuel et par le fait qu’elles ont été produites par la même équipe. En 2020, Hélène Rollès avait déclaré qu’elles n’étaient « pas particulièrement proches » et qu’elles n’avaient « pas le même caractère », affirmation qui avait été interprétée diversement par le public et les médias.

Elsa Esnoult a répondu récemment, en interview pour Allociné, en soulignant que le milieu des médias « aime faire du buzz » et qu’il construit des scénarios de rivalité là où, selon elle, il n’y en a pas. Elle a reconnu des différences artistiques entre elles — se décrivant comme « plus sombre » dans ses chansons — tout en rejetant l’idée d’un antagonisme réel : « Si ça les amuse de raconter ça, ils font ce qu’ils veulent ! Mais la réalité n’est pas celle-là. »

Le producteur Jean-Luc Azoulay a également pris position pour relativiser les tensions supposées, expliquant que l’absence de nombreuses scènes communes à l’écran s’explique par des choix d’écriture et non par des conflits en coulisses. Il a annoncé par ailleurs la poursuite de l’univers des Mystères avec un nouveau chapitre intitulé Amis pour toujours, qui ramène des personnages historiques comme Hélène, Nicolas, Laly, Cathy, Bénédicte, Jimmy, Christian et Fanny, et qui sera, selon lui, « plus sitcom, plus drôle, moins policière ».

Interrogée sur la perspective d’un duo avec Hélène Rollès, Elsa Esnoult a répondu : « Ça, on ne sait pas… En revanche, j’aimerais bien faire un duo avec Dorothée ! »