Delphine Wespiser : la gendarmerie régulièrement sollicitée par ses fans en Alsace

Delphine Wespiser, animatrice de la douzième saison de L’Île de la Tentation sur W9, a raconté le 17 février sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna avoir dû contacter la gendarmerie à plusieurs reprises en raison de comportements insistants de fans en Alsace. L’ancienne Miss France 2012 a décrit des personnes venues attendre plusieurs jours près de son domaine pour la croiser, un phénomène qui l’a conduite à alerter les forces de l’ordre.

Le programme, dont la dernière saison a débuté le 20 janvier sur W9, invite des couples à tester leur relation en séparant hommes et femmes sur deux plages, où interviennent des tentateurs et tentatrices. Lancée en 2002 sur TF1, l’émission avait disparu en 2008 avant un retour ponctuel sur Virgin 17, puis une reprise sur W9 en 2019. Cette année, cinq couples ont intégré le tournage : Elisa et Julien, Virginie et Rémi, Laureen et Tino, Lucie et Hugo et Nelly et Diego, ces derniers ayant finalement choisi de quitter l’aventure.

Sur le plateau de « Tout beau tout neuf » le 17 février, la séquence a débuté par le témoignage de Gilles Verdez, qui a relaté une altercation à la sortie du métro parisien. Interrogée ensuite par l’animateur, Delphine Wespiser, âgée de 34 ans, a pris la parole pour évoquer ses propres expériences médiatiques et le comportement de certains admirateurs, en particulier dans sa région natale d’Alsace.

Delphine Wespiser décrit des fans « amoureux transis » qui la suivent jusqu’à son domaine

Interrogée par Cyril Hanouna sur d’éventuelles agressions subies par les chroniqueurs, Delphine Wespiser a d’abord nuancé : « Les gens sont toujours très gentils », a-t-elle déclaré. Elle a ensuite détaillé des comportements plus inquiétants constatés localement : des personnes « un peu fous, amoureux transis » qui connaissent l’emplacement public de son domaine et s’installent pour l’attendre.

Selon ses propos, ces personnes n’hésitent pas à patienter « pendant des jours » dans l’espoir de la voir au retour d’un déplacement à Paris ou ailleurs. Face à ces approches répétées et à l’impression de harcèlement, l’animatrice a expliqué avoir eu recours aux services de la gendarmerie à plusieurs reprises.

Delphine Wespiser, qui a poursuivi sa carrière à la télévision après son année de règne comme Miss France 2012, apparaît régulièrement dans des émissions comme « Fort Boyard », « Love Island » et « Les Cinquante », et exerce aussi la fonction de chroniqueuse sur W9 aux côtés de Cyril Hanouna. C’est dans ce contexte médiatique qu’elle a détaillé sur le plateau les raisons pour lesquelles elle contacte désormais les autorités quand les attentes de certains fans deviennent oppressantes.

Sur le ton de la confidence et en soulignant l’effet anxiogène de ces situations, elle a conclu en affirmant : « Je fais venir souvent la gendarmerie, ça fait flipper. »