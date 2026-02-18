Cécilia Cara et Damien Sargue répondent après 25 ans de rumeur

Roméo & Juliette, la comédie musicale culte, remonte sur scène : Cécilia Cara et Damien Sargue annoncent leur retour au Palais des Congrès pour une série de représentations en décembre 2027, a-t-on appris lors de leur passage dans l’émission Quotidien sur TMC. Le spectacle original, mis en scène par Gérard Presgurvic en 2001, avait été vu par « 11 millions de personnes à travers le monde » selon le site de la production, et suscite déjà un fort intérêt pour cette relance.

Invités mardi 17 février par Yann Barthès, les deux artistes sont revenus sur l’émotion de retrouver les lieux où tout a commencé et sur l’annonce faite la semaine précédente lors d’un show organisé place des Abbesses à Paris. Selon les informations communiquées, la reprise se tiendra du 3 au 31 décembre 2027 et comprendra 23 dates au Palais des Congrès.

Durant l’émission, les comédiens ont évoqué la réception du public et la vive réaction enregistrée après l’annonce du come-back. Cécilia Cara, aujourd’hui âgée de 41 ans, a déclaré être « très émue » de revenir 25 ans après la première représentation, tandis que Damien Sargue, actuellement âgé de 44 ans, a qualifié la mobilisation observée de « dingue ».

Ont-ils été en couple par le passé ?

À l’époque de la création en 2001, les interprètes principaux avaient respectivement 19 ans pour Roméo et 15 ans pour Juliette. Leur complicité scénique et l’intensité de l’histoire ont rapidement nourri des rumeurs sur une relation amoureuse dans la vie privée, relayées par le public et les médias.

Interrogés directement sur ce point par le présentateur, les deux artistes ont confirmé que la question leur était posée depuis des décennies. Cécilia Cara a rappelé : « Ça fait 25 ans qu’on nous pose la question, ça fait 25 ans qu’on explique que non », avant que Damien Sargue n’ajoute en souriant qu’ils s’amusent désormais à répondre « On ne sait pas, peut‑être ».

Leur parcours personnel après la comédie musicale a été évoqué : Damien Sargue est marié à une danseuse professionnelle, Émilie Sudre, et est père d’une fille, Billie‑Rose, née en 2014. Cécilia Cara est mère d’un fils, Célestin, né en 2013 de sa relation avec Arthur Jugnot ; ce couple s’est séparé en 2015.

Le retour de Roméo & Juliette s’inscrit dans la lignée des grandes reprises de comédies musicales françaises, après des succès comme Notre‑Dame de Paris ou Les Dix Commandements, et suscite des attentes fortes quant à la capacité du spectacle à retrouver son public d’origine tout en attirant de nouvelles générations.