Cagliari domine Hellas Verona en Serie A (J23)

Au stade Unipol Domus, Cagliari a dominé Hellas Vérone lors de la 23e journée de Serie A en s’imposant 4-0, un succès net qui permet aux locaux de grimper à la 12e place du championnat avec 26 points tandis que Vérone reste lanterne rouge avec 14 points.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La rencontre a été marquée par une première période largement en faveur des Rossoblù. Cagliari a pris l’avantage peu avant la demi-heure de jeu et a creusé l’écart avant la pause, affichant une supériorité nette dans le jeu et au tableau d’affichage à la mi-temps.

Les filets se sont ouverts à la 36e minute par Luca Mazzitelli, qui a permis aux locaux de mener. Avant la pause, à la 45+2, Semih Kiliçsov a doublé la mise d’un coup spectaculaire, un retourné acrobatique ayant trouvé le fond des filets adverses, portant le score à 2-0 à la mi-temps.

Déroulé de la seconde période et conséquences au classement

Au retour des vestiaires, Hellas Vérone a rapidement été mis en difficulté sur le plan numérique : Amin Sarr a écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, laissant son équipe à dix. Cette situation a considérablement réduit les possibilités de réaction des visiteurs face à l’équipe de Cagliari.

Profitant d’un avantage numérique et de la maîtrise territoriale, les Rossoblù ont accentué leur domination et ont transformé leur supériorité en nouveaux buts. Sur un corner, Ibrahim Sulemana a inscrit le troisième but de Cagliari par une reprise de la tête, renforçant l’écart et le contrôle du match pour les locaux.

La finition du travail est intervenue ensuite avec l’inscription du quatrième but signé Riyad Idrissi, qui a scellé le résultat sur une victoire sans appel 4-0 en faveur de Cagliari. Le score final reflète la physionomie de la rencontre où Cagliari a su imposer son rythme et sa supériorité technique face à un Hellas Vérone réduit en fin de match.

Sur le plan comptable, ce succès permet à Cagliari de remonter au classement et d’atteindre la 12e place avec 26 points. Hellas Vérone, de son côté, demeure en position de dernier du championnat, 20e avec 14 points.