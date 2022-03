Burkina Faso: Alassane Bala Sakandé libéré après son audition

Le président de l’ancien parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Alassane Bala Sakandé, est désormais libre de ses mouvements. Il a été libéré dans la nuit du dimanche, après son arrestation par la gendarmerie.

La gendarmerie n’a trouvé aucun élément pouvant justifier la détention de l’ancien président de l’assemblée nationale du Burkina Faso. « Mon client est en train de se rendre chez lui. Il est libre », a déclaré l’avocate de Alassane Bala Sakandé à Oméga Médias. « Il a été entendu. On a rien trouvé comme élément pouvant justifier une détention. C’est tout », a-t-elle ajouté et d’indiquer : « on va suivre le développement ».

Dans un communiqué dont BENIN WEB TV a eu copie, les avocats de Alassane Bala Sakandé avaient déclaré qu’il a été « arrêté » tôt dimanche 27 mars, à son domicile à Ouagadougou, par la gendarmerie nationale et « conduit au camp de gendarmerie Paspanga ».

Selon le communiqué, il est reproché à Alassane Bala Sakandé ses propos tenus lors de la conférence de presse de son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP), du jeudi 24 mars 2022. D’autres sources proches du dossier, évoquent comme motif de l’arrestation du mis en cause: incitation à la révolte, non-respect de consignes édictées par le MPSR aux partis politiques, qualification des militaires n’ayant pas participé au coup d’Etat du 24 janvier de « républicains ».

A l’issue de la conférence de presse, Alassane Bala Sakandé, a dénoncé les conditions de « détention » du président Roch Kaboré. Depuis l’arrestation de Roch Kaboré, « il a été déplacé d’un point A à un point B, d’un point B à un point C et probablement d’un point C à un point D« , a déclaré Alassane Bala Sakandé qui a exigé la libération immédiate et sans condition de l’ancien président.

Mais ce n’est pas tout, le bras droit de Roch Kaboré est allé loin dans ses dires, insistant que Roch Kabore n’est pas en résidence surveillée mais en détention. « Le Président Kaboré n’est pas en résidence surveillée mais il est en détention. La résidence surveillée veut dire qu’on peut le garder chez lui, qu’il soit libre de ses mouvements à l’intérieur et qu’il soit gardé ».

« Une résidence surveillée où il ne peut passer qu’une heure avec ses enfants, où il n’a pas droit aux téléphones, il n’a pas droit à des visites (…) Aujourd’hui ne peut le voir que son médecin, ses aides de camps, ses enfants, son épouse et ce, pour une heure », a révélé Alassane Bala Sakandé qui a déploré les conditions dans lesquelles l’ex-président est actuellement gardé.