Bénin: Yves Kouaro Chabi demande l’ouverture de registre pour les apprenants absentéistes

Le ministre de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi voudrait avoir des statistiques quotidiennes des apprenants absentéistes dans les établissements scolaires notamment dans les salles d’examen.

L’absence aux cours de certains apprenants prend de l’ampleur. Pour comprendre le phénomène et prendre des mesures appropriées, le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi a instruit les chefs d’établissement à recenser quotidiennement les apprenants absentéistes.

Dans une correspondance adressée aux chefs d’établissement à travers les directeurs départementaux, le ministre en charge de l’enseignement secondaire a fait savoir qu’il lui est revenu que l’absentéisme des apprenants prend une ampleur inquiétante en milieu scolaire en général et en particulier dans les classes d’examen où après le dépôt des dossiers de candidature, des apprenants désertent les classes momentanément ou définitivement.

Ce phénomène indique le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, est contraire à la mission éducative de l’école et compromet les rendements scolaires et l’atteinte des ODD4.

Pour faire face au phénomène, les directeurs départementaux sont invités à instruire les chefs d’établissement aux fins de:

recueillir quotidiennement les statistiques relatives aux absences au niveau de leur établissement respectif et d’en rendre compte aux directeurs départementaux tous les vendredis ;

sensibiliser les apprenants sur les méfaits de l’absentéisme ;

mettre à contribution les acteurs du système éducatif notamment les membres des bureaux des associations de parents d’élèves.

Les statistiques quotidiennes au niveau des établissements doivent préciser le nom de l’établissement, indiquer s’il s’agit d’une classe d’examen ou d’une classe intermédiaire, le sexe de l’apprenant, le motif de l’absence et des observations si nécessaires.