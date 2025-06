Bénin: un jeune étudiant poursuivi pour piratage de comptes bancaires

- Publicité-

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ouvert, ce lundi 3 mars 2025, le procès d’un jeune étudiant accusé de piratage de comptes bancaires et d’escroquerie via internet.

Le prévenu est poursuivi pour avoir utilisé de fausses annonces de recrutement pour collecter les informations personnelles de plusieurs étudiants, avant de vider leurs comptes bancaires.

Un vaste réseau de piratage

L’affaire a été révélée par le président d’une association estudiantine de Parakou, après avoir reçu une plainte concernant un retard de paiement d’allocation. Les vérifications ont révélé que l’argent avait déjà été viré, mais retiré par un numéro téléphonique lié au compte bancaire.

L’alerte lancée par l’association a permis d’identifier 50 étudiants victimes, dont 35 comptes ont pu être récupérés avec l’aide de la banque. Cependant, 15 comptes avaient déjà été vidés par le prévenu, selon l’accusation.

À la barre, le prévenu a plaidé non coupable, affirmant que c’était son cousin qui serait l’auteur des faits. Il a expliqué avoir aidé ce dernier à retirer de l’argent à plusieurs reprises, sans connaître l’origine des fonds. Il a ajouté que son cousin avait disparu après lui avoir promis de le faire travailler dans une ONG fictive.

Après vérification, la Cour a confirmé que le cousin du prévenu est détenu dans l’une des prisons du pays. Le procès a été renvoyé au 8 avril 2025 pour permettre l’extraction du cousin afin qu’il comparaisse lors de la prochaine audience.