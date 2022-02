Bénin – Terrorisme: Talon pourrait doter les FAB de drones et d’hélicoptères d’attaque

Alors que la menace terroriste s’est matérialisée par des attaques armées sur le territoire du Bénin, le gouvernement a assuré qu’il ne lésinerait pas sur les moyens pour renforcer la force des forces armées béninoises. Des propos qui pourraient vouloir signifier la dotation de moyens aériens aux forces armées.

La capacité d’une armée moderne réside aujourd’hui, non seulement dans la qualité de la formation de ses hommes, mais aussi et surtout dans les équipements qu’elle utilise. Face à un ennemi qui mène une guerre non conventionnelle et qui massacre les populations civiles, le président béninois Patrice Talon a annoncé qu’il avait pris les dispositions pour apporter à l’armée béninoise, ce qu’il lui est nécessaire en matière d’équipement pour combattre efficacement le terrorisme.

Interrogé sur le recours à la technologie de pointe pour le renseignement militaire et l’offensive, le porte-parole du gouvernement a assuré que tout ce qui est nécessaire serait octroyé à l’armée pour qu’elle mène à-bien sa mission. Cette réponse intervient alors que lors du récent sommet Afrique-Turquie, Ankara avait proposé ses drones aux Etats africains et tente par de gros moyens diplomatiques de pénétrer le juteux marché du continent.

Le Bénin pourrait donc saisir cette occasion et acquérir un de ces appareils dans le but d’améliorer la surveillance de ses frontières contre la grande criminalité transfrontalière. Aussi, le gouvernement pourrait doter les FAB d’une flotte aérienne, avec quelques hélicoptères de combats et de transport de troupes, indispensables pour dissuader les djihadistes de s’attaquer au pays. Avec donc, l’assurance donnée par le président Talon qui a été réitéré par son porte-parole, il va sans dire que le pays, semble avoir appris la leçon.

Cependant, il est à craindre que rien de ces équipements de pointe annoncés ne soit finalement acquis par le Bénin sachant que la France assure que le pays est demandeur de son assistance dans la lutte contre le terrorisme. Le Bénin ne doit pas oublier que seul lui peut défendre son territoire et non le laisser à la charge d’une puissance étrangère qui n’est là que pour ses intérêts personnels. Toutefois, il faut se poser la question fondamentale de savoir si le Bénin a les moyens de mener cette guerre ou sinon, s’il va s’en donner les moyens?