Bénin: plusieurs boutiques ravagées par un incendie à Cotonou

Un incendie s’est déclaré tôt le dimanche 21 septembre 2025 dans le quartier Agounvocodji, 10ᵉ arrondissement de Cotonou. Plusieurs boutiques ont été réduites en cendres, entraînant d’importants dégâts matériels mais heureusement aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée.

L’alerte a été donnée peu après 6 heures du matin par le chef du 10ᵉ arrondissement, Comlan Yves Christian Gnindokponou, qui faisait sa tournée habituelle.

« J’avais l’habitude de faire le tour de l’arrondissement à cette heure. C’est ainsi que j’ai aperçu le feu à Agounvocodji et j’ai aussitôt appelé les sapeurs-pompiers », a-t-il déclaré d’après les propos relayé par Bip Radio. Selon lui, plusieurs riverains tentaient également de joindre les secours, ce qui a saturé la ligne.

Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux une dizaine de minutes plus tard et ont engagé des manœuvres pour circonscrire les flammes. Les premières constatations indiquent que le feu serait parti d’une mercerie composée de trois boutiques, dont un magasin et deux espaces de vente.

« L’ensemble a été réduit en cendres. Nous n’avons retrouvé que les fermetures et quelques machines endommagées », a précisé le chef d’arrondissement.

Très affectée par la perte de son commerce, la propriétaire de la mercerie s’est évanouie sur les lieux et a dû être conduite d’urgence à l’hôpital. Les autorités locales appellent à la vigilance et à la solidarité pour soutenir les sinistrés, tandis qu’une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes exactes du drame.