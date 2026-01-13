Bénin : les députés de la 10ᵉ législature attendus à l’Assemblée le 8 février 2026

Après les élections législatives du dimanche 11 janvier 2026, le calendrier institutionnel suivra désormais son cours. Conformément au Code électoral révisé, l’installation des députés élus est prévue pour le deuxième dimanche de février, marquant le début officiel de la 10ᵉ législature.

Les élections législatives organisées le dimanche 11 janvier 2026 vont permettre de renouveler les 109 sièges de l’Assemblée nationale dans les 24 circonscriptions électorales du pays. Une fois les résultats proclamés et la répartition des sièges achevée, l’attention se portera désormais sur la prochaine étape institutionnelle : l’entrée en fonction des députés élus.

Selon la Loi n° 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 2019-43 portant Code électoral, les élections législatives et communales sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale. Le même texte précise, en son article 153 alinéas 2, que « les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale ».

Pour l’année 2026, cette disposition fixe donc l’installation officielle des députés au dimanche 8 février. Cette cérémonie consacrera l’ouverture de la 10ᵉ législature et le début effectif du mandat parlementaire, avec la mise en place du bureau de l’Assemblée nationale et des différentes commissions.

En amont, la composition de la nouvelle Assemblée résulte d’un mécanisme électoral précis. Sur les 109 sièges à pourvoir, 85 sont attribués directement aux circonscriptions en fonction de leur poids démographique et administratif. Les sièges restants sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne, mais uniquement entre les listes ayant satisfait à une condition préalable.

En effet, l’article 146 nouveau du Code électoral stipule que seules les listes ayant obtenu au moins 20 % des suffrages valablement exprimés dans chaque circonscription peuvent prétendre à l’attribution des sièges. Ce seuil conditionne l’accès à l’ensemble du processus de répartition, y compris pour les sièges complémentaires.

Parallèlement aux députés, les conseillers communaux élus entreront également en fonction au cours du mois de février. Le Code électoral prévoit leur installation entre le premier et le troisième dimanche du mois, soit autour du 1er ou du 15 février 2026, selon les communes.