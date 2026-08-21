Anouchka Delon retrouve le sourire en vacances aux côtés de son avocat

Le 14 août 2026, Anouchka Delon a publié sur ses réseaux sociaux des photos de ses vacances d’été montrant un visage détendu et souriant, quelques mois après une décision judiciaire en sa faveur et une période familiale tendue. Ces images, rapidement relayées par la presse people, illustrent un apparent retour au calme pour la fille d’Alain Delon.

Sur les clichés partagés, Anouchka Delon apparaît bras dessus, bras dessous avec Frank Berton, présenté par Midi Libre comme son avocat et son accompagnateur depuis 2024. La publication, légendée d’un simple « Gratitude » accompagné de cœurs bleus et du hashtag #Love, a suscité une forte réaction bienveillante de la part de ses abonnés.

Les commentaires publiés sous la photo exprimaient la satisfaction des followers de la comédienne et maman de Lino, heureux de la voir épanouie. Certains internautes ont salué son droit au bonheur et la simplicité de la scène, estimant que son apparente sérénité était souhaitable après les derniers mois difficiles.

Anouchka Delon au cœur d’un conflit familial

Depuis le décès de son père, Alain Delon, il y a deux ans, les relations familiales se sont détériorées entre Anouchka et ses frères, Alain-Fabien et Anthony. La succession de prises de parole publiques et de tensions médiatiques a été accompagnée de plusieurs procédures judiciaires, qui ont tendu davantage les rapports au sein de la famille.

En juin dernier, le tribunal correctionnel de Paris a rendu une décision en faveur d’Anouchka Delon, condamnant ses frères pour atteinte à l’intimité de la vie privée. Le jugement fait suite à la diffusion et au partage d’un enregistrement sonore privé de la comédienne, réalisé à Douchy, dont la diffusion avait été dénoncée par Anouchka.

Dans un communiqué transmis à l’AFP après la décision, Anouchka Delon s’était dite « très heureuse et soulagée« . Elle a déclaré que « justice vient de lui être rendue et sa voix a enfin été entendue » et ajouté : « On constate ainsi que ce n’est pas toujours celui qui crie le plus fort qui a raison« .

La satisafaction exprimée par Anouchka s’accompagnait d’un message adressé à ses frères, dans lequel elle exprimait l’espoir que la condamnation les conduise à « réfléchir sur leur comportement et ses conséquences« . Elle avait également appelé à « l’apaisement » à l’issue de la procédure.