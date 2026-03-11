Angelina Jolie : son sosie incarcéré en Iran pour « crimes culturels et corruption morale et sociale »

10 mars 2026 — Le onzième jour de la guerre au Moyen‑Orient, déclenchée après une attaque attribuée aux États‑Unis et à Israël contre l’Iran, reste marqué par une forte incertitude et des tensions internationales. Selon La Dépêche, Donald Trump a laissé entendre que les combats pourraient bientôt prendre fin, tandis que Téhéran affirme être prêt à poursuivre le conflit « aussi longtemps que nécessaire ». En France, le président Emmanuel Macron a convoqué un nouveau Conseil de défense et de sécurité nationale à l’Élysée ce soir, indique BFMTV.

Les protagonistes s’expriment sur un front diplomatique et médiatique serré : d’un côté, des déclarations laissant entrevoir une possible désescalade ; de l’autre, des autorités iraniennes affichant une détermination prolongée. La situation, ouverte depuis l’attaque initiale et le début des hostilités, alimente des réactions politiques et sécuritaires dans plusieurs capitales, sans que l’issue du conflit puisse être précisée à ce stade.

Le Conseil de défense et de sécurité nationale annoncé à l’Élysée est programmé à partir de 18 h 30. D’après BFMTV, il réunira des membres clés du gouvernement afin d’évaluer l’évolution de la crise en Iran et au Moyen‑Orient et d’examiner d’éventuelles réponses diplomatiques ou sécuritaires de la France.

Parallèlement à ces événements internationaux, l’Iran continue d’être au centre d’affaires très médiatisées. En 2019, l’influenceuse iranienne connue sous le pseudonyme de Sahar Tabar — de son vrai nom Fatemeh Khishvand — avait été arrêtée à Téhéran et poursuivie pour une série d’accusations qualifiées de « crimes culturels » par les autorités. Les chefs d’accusation rapportés comprenaient le blasphème, l’incitation à la violence, l’obtention de revenus par des moyens inappropriés, la corruption des jeunes et la diffusion de contenus jugés immoraux.

Sahar Tabar s’était fait connaître sur les réseaux sociaux pour une apparence singulière, qualifiée par certains médias de version « zombie » de l’actrice Angelina Jolie. À l’époque, son compte Instagram comptait plus de 38 000 abonnés avant sa suppression, d’après les archives médiatiques. Lèvres accentuées, rhinoplastie, port de lentilles de contact et joues volontairement creusées figuraient parmi les transformations visibles qui avaient suscité l’attention des internautes et des médias internationaux.

Les publications et interviews réalisées avant son arrestation évoquaient une succession d’interventions esthétiques : Sahar Tabar affirmait avoir subi de multiples opérations — plus d’une cinquantaine selon certains articles — ainsi qu’une perte de poids importante. Elle racontait aussi les coûts relatifs de ces interventions en Iran, citant un montant de « 10 millions de rials (environ 240 euros) » pour une opération, information rapportée par Courrier International et relayée par le magazine Grazia.

Le cas de Sahar Tabar s’inscrivait dans une série d’histoires internationales autour d’influenceurs cherchant à ressembler à des célébrités. Parmi elles, l’influenceur Jordan James Parke, âgé de 34 ans et connu pour s’être transformé en sosie de Kim Kardashian, avait dépensé des sommes importantes pour modifier son apparence et a été retrouvé mort dans les rues de Londres en février dernier.