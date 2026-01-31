Anas Yusuf et Hocine Salmi signent à la JS Saoura

La JS Saoura a officialisé l’arrivée de deux renforts pour la suite de la saison : l’attaquant nigérian Anas Yusuf, 22 ans, en provenance du Nasarawa United, et le milieu défensif algérien Hocine Salmi, transféré depuis le Chabab Belouizdad ; le club occupe actuellement la 10e place du championnat algérien. Anas Yusuf arrive fort d’un Soulier d’Or de la NPFL et du trophée Eunisell après avoir inscrit 18 buts la saison passée, et il pointe déjà en tête du classement des buteurs de la phase aller avec 7 réalisations.

La direction de la JS Saoura a officialisé le contrat d’Anas Yusuf après sa saison accomplie au Nasarawa United. À 22 ans, l’international nigérian fait valoir son statut de meilleur buteur de la dernière édition du championnat nigérian (NPFL) avec 18 réalisations, distinction qui lui a valu le Soulier d’Or et le trophée Eunisell. Les informations communiquées par le club soulignent son rendement offensif et son positionnement parmi les attaquants les plus performants de son championnat d’origine.

Parallèlement, la JS Saoura a confirmé l’arrivée d’Hocine Salmi, milieu de terrain défensif formé et évoluant dernièrement au Chabab Belouizdad. Le club précise attendre de ce recrutement un renforcement du compartiment médian, avec des missions axées sur la stabilisation de l’organisation défensive et un soutien aux phases offensives de l’équipe.

Renforts ciblés pour la deuxième moitié de la saison

Le recrutement d’Anas Yusuf répond à un besoin offensif identifié par la cellule sportive de la JS Saoura. Son palmarès récent — meilleur buteur de la NPFL et récipiendaire du trophée Eunisell — traduit une efficacité devant le but qui a motivé son engagement avec le club algérien. La JS Saoura met ainsi la main sur un joueur capable d’apporter des solutions de finition et d’épauler la ligne d’attaque déjà en place.

Le profil d’Hocine Salmi, pour sa part, cible les équilibres au milieu du terrain. Arrivé en provenance du Chabab Belouizdad, il est présenté comme un élément susceptible d’apporter plus de rigueur dans la récupération et la redistribution du jeu. Le club a explicitement évoqué son rôle dans la stabilisation de l’organisation défensive et le soutien aux transitions offensives.

Ces deux signatures interviennent alors que la JS Saoura aborde la deuxième moitié du championnat depuis la 10e place du classement. Le recrutement combine une solution offensive, avec Yusuf, et une solution défensive au milieu, avec Salmi, dans l’optique d’ajuster l’équilibre de l’effectif.

La direction du club et le staff technique considèrent ces arrivées comme des éléments destinés à améliorer la compétitivité de l’équipe sur le terrain et à renforcer sa capacité à remonter au classement lors des journées à venir. Ces renforts sont présentés comme essentiels pour atteindre les objectifs fixés pour la deuxième moitié de la saison et pour consolider l’équilibre collectif de l’équipe.