Alma Dufour critique la hausse du prix du kebab, les chroniqueurs de TBT9 réagissent

Alma Dufour, députée de La France Insoumise, a déclenché un vif débat en pointant la hausse du prix du kebab dans les grandes villes françaises, évoquant une montée de 5 à 8, 9 voire 10 euros pour ce sandwich emblématique. Sa publication sur les réseaux sociaux a rapidement pris de l’ampleur et a été relayée et discutée en direct sur l’émission TBT9 diffusée sur W9, où les chroniqueurs ont saisi l’occasion pour interroger les dimensions économique et politique de cette augmentation perçue comme symbolique des tensions inflationnistes actuelles.

Les propos d’Alma Dufour interviennent dans un contexte d’inflation généralisée affectant le secteur alimentaire, où la hausse des coûts de la viande et de l’électricité est régulièrement pointée comme facteur d’augmentation des prix à la consommation. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont interprété la prise de parole de la députée comme potentiellement communautariste ou guidée par des motifs électoraux à l’approche des élections municipales et autres scrutins annoncés en mars 2026, tandis que d’autres ont souligné la réalité concrète de la perte de pouvoir d’achat pour des ménages modestes.

Lors de cette émission spéciale, l’animateur habituel, Cyril Hanouna, était absent du plateau : il participait au championnat de Paris de paddle organisé à Troyes. En son absence, les chroniqueurs de TBT9 ont assuré la présentation à tour de rôle, chacun apportant son style propre. L’intervention et la tenue de Géraldine Maillet, notamment, ont été commentées en plateau, tout comme des précédentes interventions médiatiques de personnalités invitées dans l’émission, dont une soirée récente où Christine Bravo a évoqué une relation passée avec Laurent Ruquier.

Débat en plateau : du prix du sandwich aux accusations de communautarisme

Sur le plateau, Isabelle Morini-Bosc a ouvert la séquence consacrée à la polémique en interpellant ses collègues : « On va parler d’Alma Dufour, tout le monde connaît Alma Dufour ? ». Elle a ensuite résumé les éléments du dossier en rappelant la hausse des prix et en citant la remarque centrale de la députée sur le kebab : « Le prix de l’augmentation du prix de la viande, l’électricité, il n’y a rien à dire. Mais ce qu’elle a surtout souligné et qui a été très relevé, c’est le kebab est passé de 5 à 8, 9 voire 10 €. »

Les échanges ont mêlé constat économique et réactions personnelles des chroniqueurs. Nawarra a illustré l’impact sur le porte-monnaie avec une anecdote sur un « chorizo beurre » facturé 8 €, tandis que Jean-Michel Cohen intervenait sur des sujets alimentaires adjacent au débat. Certains intervenants ont évoqué une possible instrumentalisation politique du sujet, en lien avec les enjeux électoraux.

Plusieurs voix sur le plateau ont toutefois tempéré les critiques adressées à la députée. Olivier Dartigolles a relativisé l’accusation de communautarisme en indiquant : « On peut l’attaquer sur d’autres positionnements qu’elle a pu avoir avec de l’outrance. Mais là je ne vois pas quelque chose de véritablement problématique dans son intervention aujourd’hui. » Géraldine Maillet a partagé un avis proche en relevant qu’un procès en communautarisme pouvait être envisagé mais ne la choquait pas.

La discussion s’est poursuivie, ponctuée de remarques sur les tenues des chroniqueurs et d’autres anecdotes du plateau, les participants adoptant finalement une posture mesurée face à la polémique soulevée par la hausse du prix du kebab.