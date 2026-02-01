Allan Saint-Maximin quitte Club América après six mois

Allan Saint-Maximin a quitté le Club América et le Mexique d’un commun accord avec le club après seulement six mois de présence, a-t-il annoncé dans un communiqué publié récemment, évoquant des actes racistes visant ses enfants comme raison principale de son départ. Recruté en août 2025 pour un montant avoisinant 10 millions d’euros, l’ailier français met fin à sa collaboration avec le club mexicain après une courte saison ponctuée de 15 rencontres, 3 buts et 3 passes décisives.

Le Club América avait officialisé la venue de Saint-Maximin à l’été 2025. Dans le communiqué diffusé il y a quelques heures, le joueur précise que la décision de partir a été prise en accord avec la direction du club. Il indique que les attaques et propos racistes dont ses enfants ont été victimes au Mexique constituent l’élément déterminant ayant motivé le choix de mettre un terme à son passage au sein de l’écurie mexicaine.

Dans sa déclaration publique, Saint-Maximin insiste sur la primauté de la protection de sa famille et sur son refus d’accepter que ses enfants subissent des discriminations. Il rappelle avoir appris à faire face aux attaques dirigées contre lui, qu’elles soient ouvertes ou dissimulées, mais affirme qu’il ne tolérera jamais qu’on s’en prenne à ses enfants. Il ajoute qu’il combattera pour que ses enfants soient respectés et aimés, indépendamment de leurs origines ou de la couleur de leur peau.

Détails du communiqué et bilan sportif

Le joueur souligne dans son message que la haine et la discrimination n’ont pas leur place dans la société et appelle au respect et à la dignité pour chaque individu. Il affirme vouloir que ses enfants grandissent dans un environnement où ils puissent être eux‑mêmes, sans subir des comportements qu’il qualifie d’absurdes et dénués de sens. À l’égard de ceux qui se sont attaqués à sa famille, il déclare qu’ils ont commis une erreur et réaffirme sa détermination à protéger les siens, en précisant que la seule personne qu’il craint est Dieu.

Sportivement, la période de Saint-Maximin au Club América a été brève. Ses statistiques officielles avec le club s’élèvent à 15 matchs disputés, au cours desquels il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. Le transfert réalisé en août 2025 pour un montant estimé à environ 10 millions d’euros se solde donc par un départ anticipé au terme de six mois de contrat.