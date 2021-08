Xiaomi: le géant chinois de l’électronique dévoile son quadrupède CyberDog, un chien-robot

Xiaomi, le géant chinois de la technologie, se lance dans la robotique avec son CyberDog. Il s’agit d’un robot quadrupède qui, selon l’entreprise, « recèle des possibilités insoupçonnées ».

Xiaomi, challenger chinois qui a su s’imposer en quelques années comme un champion mondial des produits d’électronique grand public, présente le CyberDog, un robot quadripède qui doit servir de vitrine à son savoir-faire technologique. Xiaomi estime que ce robot est un témoignage des « prouesses d’ingénierie » de l’entreprise et sert de banc d’essai pour les amateurs de robotique. Il serait propulsé par une version du Jetson Xavier NX de NVIDIA, surnommé le plus petit superordinateur d’intelligence artificielle au monde.

Le CyberDog est propulsé par des servomoteurs développés en interne par Xiaomi qui permettent vitesse, agilité et large gamme de mouvements. Avec un couple de sortie maximal et une vitesse de rotation jusqu’à 32 N·m/220 tr/min, CyberDog est capable d’effectuer une gamme de mouvements rapides allant jusqu’à 3,2 m/s et des actions plus compliquées, telles que des backflips !

Le cerveau de CyberDog est alimenté par la plate-forme NVIDIA Jetson Xavier NX, un supercalculateur IA pour les systèmes embarqués et périphériques qui comprend 384 cœurs CUDA, 48 cœurs Tensor, 6 CPU Carmel ARM et 2 moteurs d’accélération NVDLA. Pour modéliser son environnement, CyberDog est équipé de 11 capteurs de haute précision qui fournissent un retour instantané pour guider ses mouvements. Capteurs tactiles, caméras, capteurs à ultrasons, modules GPS, etc. lui permettent d’être en capacité de détecter, analyser et interagir avec son environnement.