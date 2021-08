Togo – Lutte anti-criminalité: 121 interpellations dans le Golfe et l’Avé

Dans le cadre de sa lutte contre la criminalité, la police togolaise a procédé à de nouvelles arrestations. Au total, 121 personnes ont été arrêtées, selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Les forces de défense et de sécurité ont procédé ces derniers jours à de nouvelles opérations de prévention et de lutte contre la criminalité, a annoncé le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les interventions, conduites dans les préfectures de l’Avé (Noèpé, Aképé et environs) et du Golfe (Gbomamé, Apédokoè), ont consisté à des actions de bouclage, de contrôle d’identité et de visite de domiciles.

A lire aussi: Statut d’Etat observateur de l’Union africaine: le Togo a prêté main forte à Israël

Au total, 121 personnes (54 dans l’Avé et 67 dans le Golfe) ont été interpellées. Également, des engins roulants (02 voitures, 168 motos, 22 tricycles) et divers objets illicites ont été saisis et confiés à la gendarmerie nationale pour des enquêtes. En rappel, 89 interpellations ont été précédemment menées dans le Zio. Soulignons que les opérations anti-criminelles sont menées en exécution des réquisitions du procureur de la République.