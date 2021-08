Tchad: le prix de la dot désormais fixé

La dot a désormais un prix fixe à ne pas dépasser à Baro, dans la province de Guéra. C’est ce qui est ressorti de la réunion des autorités locales et religieuses dudit canton, ce samedi 07 août 2021.

Le chef de canton, les autorités locales et religieuses de Baro, dans la province de Guéra, se sont réunis, ce samedi 07 août 2021. L’objectif de cette rencontre est de mettre sur pied un comité pouvant statuer et règlementer la dot à Baro, tout ceci dans le but de permettre, en effet, aux jeunes de se marier, mais aussi de limiter le vagabondage sexuel.

Après analyse de la situation par le comité des affaires islamiques, les autorités locales et traditionnelles, il est alors retenu que:

Pour doter une jeune fille, il faut débourser une somme de 225.000 FCFA et 5 étoffes;

Pour une femme divorcée, une somme de150.000 FCFA et 3 étoffes;

Pour une femme avec trois enfants, voire plus, une somme 75.000 FCFA et 2 étoffes.

Par ailleurs, le comité met en garde toute personne qui ne se conformera pas à la décision. Tout contrevenant s’expose donc à de lourdes sanctions.