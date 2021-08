Réticence de certains Béninois face au vaccin anti-Covid: « C’est à la limite une aberration », Prof Hounkpatin

Le ministre de la Santé insiste sur la nécessité pour tous les Béninois de se faire vacciner contre la Covid-19. Interviewé par l’ORTB ce dimanche 15 août 2021, le Professeur Benjamin Hounkpatin présente la vaccination comme la seule alternative qui existe actuellement contre la Covid-19. Très remonté contre les « vaccino-sceptiques », le ministre dénonce le phénomène de « l’infodémie » qui pollue les réseaux sociaux.

Plus de quatre mois déjà que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté au Bénin, mais certains sont toujours réticents. Considéré comme des « vaccino-sceptiques », ceux-ci s’opposent catégoriquement à la vaccination et prennent pour parole d’évangile les supposées conséquences graves de la vaccination divulguées sur les réseaux sociaux. « C’est à la limite une aberration », a déclaré Benjamin Hounkpatin, visiblement très remonté.

Les « vaccino-sceptiques » utilisent chaque élément pour empoisonner l’atmosphère, pour faire résister de plus en plus ceux qui ont tendance à se faire vacciner. C’est triste et c’est malheureux, parce que ça entraîne des décès.

Benjamin Hounkpatin