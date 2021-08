PSG-Real Madrid: le Qatar prend en main le dossier Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé a clairement affiché ses envies de rejoindre le Real Madrid, la situation serait devenue très tendue entre l’attaquant parisien et le PSG qui est décidé à conserver son joueur dans la capitale française. Mais les choses pourraient changer dans les prochaines semaines avec l’intervention de l’émir du Qatar qui a pris le dossier en charge.

A un an de la fin de son contrat avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé chez le club parisien est toujours indécis. Le buteur français n’a toujours pas prolongé malgré les folies de ses dirigeants pour rallonger son bail. Et pour la presse française et espagnole, le champion du monde 2018 n’a qu’une seule idée en tête: rejoindre le Real Madrid, un cador européen où il peut prétendre au ballon d’or. Mais du côté des vice-champions de Ligue 1, on ne compte pas laisser partir le joueur de 22 ans qui représente l’avenir des Rouges et Bleus .

La semaine dernière, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, en marge de la présentation de Lionel Messi en tant que nouveau joueur parisien, avait lancé à son attaquant qu’«( …) il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre (que de rester). ». Et en conférence de presse, hier jeudi, avant le déplacement à Brest, l’entraîneur Mauricio Pochettino est également revenu sur ce sujet qui fait grand bruit en ces veilles de fin de mercato.

« Kylian est un joueur du club et je le vois rester et être avec nous pendant cette saison (…) Les rumeurs ? Le mercato est une période que j’aime. On sait que dans ces périodes beaucoup de choses se disent. Certaines se passent, d’autres jamais. Lui travaille très bien, très sereinement. », a confié le technicien argentin aux médias.

Mais ces belles paroles sont loin de convaincre le natif de Bondy qui a déjà annoncé au club son envie de partir. Et alors que le Real Madrid semble déterminé à déloger Kylian Mbappé du PSG dès cet été, Florentino Pérez devra négocier directement avec les dirigeants qataris. En effet, selon les informations de Marca, l’état-major madrilène devrait négocier avec l’émir du Qatar en personne, Tamim Bin Hamad Al Thani.

Réputé comme étant un négociateur coriace et toujours capable de conserver les éléments qu’il souhaite au PSG comme il l’a déjà prouvé avec Marquinhos, Marco Verratti ou encore Neymar lorsqu’ils étaient courtisés par le FC Barcelone, l’émir devrait donc jouer de sa position devant Florentino Pérez.

Seulement que dans ce dossier, la volonté du joueur d’évoluer sous le maillot de la maison blanche et la patience de Florentino Pérez qui peut attendre l’été prochain pour le signer gratuitement ne joue aucunement en faveur des dirigeants du PSG. Ces derniers qui risquent de perdre le joueur sans recevoir le moindre centime en compensation, même s’ils ont déjà eu le temps de profiter de ses performances.