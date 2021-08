PSG : Messi salive déjà pour l’attaque galactique avec Neymar et Mbappé

Avec la signature de Lionel Messi, le PSG pourrait aligner un trio offensif de rêve en associant le sextuple Ballon d’or à Mbappé et Neymar. Un trio d’attaque qui fait déjà saliver l’Argentin.

Après le Real Madrid avec BBC et le Barça avec MSN, le PSG peut aussi se vanter d’avoir la meilleure attaque au monde. Avec Messi, Neymar et Mbappé, le club parisien a un sextuple ballon d’or, un champion du monde et l’un des meilleurs dribbleurs du monde sur le front offensif. La « MNM » – comme on devrait l’entendre au fil de la saison – devra tirer le meilleur de chacun d’entre eux, s’ils veulent devenir le meilleur trio d’attaque de l’histoire.

Face à la presse ce mercredi lors de sa présentation au Parc des Princes en tant que nouveau joueur de l’équipe parisienne, Lionel Messi a été interrogé sur son entente avec Neymar et Mbappé sur le terrain. Et pour la star argentine, c’est tout simplement de la folie de joueur avec ces deux cracks.

« Jouer avec Neymar et Mbappé ? Je suis très heureux. C’est la folie. J’ai beaucoup d’envie. Je vais jouer avec les meilleurs, et ça, c’est toujours bon (…) J’ai très envie de commencer, c’est incroyable », a-t-il dit. Le monde du football a hâte de voir cette association !