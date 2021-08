PSG: Lionel Messi donne déjà des maux de reins à ses coéquipiers à l’entraînement (vidéo)

Nouveau joueur du PSG, Lionel Messi continue de se préparer pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs. Et la Pulga ne se gêne pas pour montrer à ses coéquipiers un avant-goût de son énorme talent.

A l’instar des supporters parisiens, le monde du football est impatient de voir les débuts de Lionel Messi sous les couleurs du PSG. La Pulga a signé un contrat de deux ans avec le club français avec un salaire annuel estimé entre 35 et 40 millions d’euros.

Si la presse francilienne a fixé au 12 septembre prochain, la première sortie de l’Argentin, l’ancien du Barça a, lui, déjà commencé les entraînements. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le sextuple Ballon d’or donne déjà des maux de reins à ses coéquipiers.

Associé ce mardi dans une équipe composée de Mbappé et Neymar, Angel Di Maria, Julian Draxler et Keylor Navas, le capitaine de l’Albicéleste et les siens ont massacré leurs adversaires d’en face. Et visiblement, il ne peut en être autrement face au fameux trio Messi-Neymar-Mbappé.