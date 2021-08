PSG: après la conquête de Lionel Messi, Nasser al-Khelaïfi s’attaque à Cristiano Ronaldo

Après le gros coup avec Lionel Messi, Nasser al-Khelaïfi ne semble pas avoir dit son dernier mot sur le mercato. Le PSG serait déjà en train de s’atteler au transfert de Cristiano Ronaldo selon des sources émanant d’Espagne.

Lionel Messi et CR7 bientôt sous le même maillot ? Le club parisien compterait bien s’inspirer des Galactiques du Real Madrid pour créer une « Dream team » avec les meilleurs joueurs du moment. Ainsi, selon des informations émanant d’Espagne, Cristiano Ronaldo n’aura plus à être jaloux de « La Pulga » très longtemps, lui qui pourrait bientôt devenir son prochain coéquipier à Paris… l’été prochain.

Ronaldo, Messi et Neymar en attaque

Malgré l’arrivée de la Pulga au sein du club de la capitale française, Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain, semble décider à rejoindre le Real Madrid. Selon le journal espagnol AS, l’attaquant de l’équipe de France disputerait une saison aux côtés de Messi et Neymar avant de s’envoler gratuitement pour l’Espagne. Et pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi aurait dans le viseur… un certain Cristiano Ronaldo.

Avec cette potentielle arrivée, le PSG frapperait à nouveau très fort sur le marché des transferts et viendrait sublimer un peu plus le nouveau chapitre de son histoire. Dans ce scénario, l’attaque parisienne pourrait aligner les trois nominés au Ballon d’Or 2015, rien que ça ! De plus, l’ancien joueur de la Casa Blanca et son agent Jorge Mendes auraient déjà pris contact avec le Paris Saint-Germain, toujours selon le journal ibérique.

Une information cependant à prendre avec du recul, tant les médias espagnols sont adeptes des spéculations en période de mercato. Mais comme on l’a vu récemment, avec Paris tout est possible