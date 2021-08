Premier cas de Covid en nouvelle Zélande depuis six mois

Pour la première fois depuis six mois, la Nouvelle-Zélande enregistre, mardi 17 aout, son premier cas de contamination de Covid-19 d’origine locale. Les autorités comptent prendre des mesures contre une éventuelle propagation.

Après qu’un nouveau cas de coronavirus a été signalé dans Auckland, la plus grande ville du pays, Jacinda Ardern, Première ministre néo-zélandaise, a annoncé ce mardi un retour au confinement strict. Une première depuis six mois, contraignant les autorités à prendre des mesures pour éviter une propagation de l’épidémie. L’origine de la contamination n’a pas encore été déterminée. Afin de décider des mesures à prendre après la découverte de ce premier cas d’origine locale depuis le 28 février, un Conseil des ministres doit se tenir ce mardi.

À partir de mercredi, toute la Nouvelle-Zélande sera confinée pendant trois jours, tandis qu’Auckland et Coromandel, ville côtière dans laquelle la personne infectée a également séjourné, seront en confinement pendant sept jours. Aussi, les écoles, les lieux de culte, les administrations et toutes les entreprises devront fermer, et seuls les services essentiels resteront opérationnels. Un retour au confinement pourrait affecter l’économie néozélandaise déjà mal en point.