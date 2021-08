Mercato PSG: le Real Madrid ne lâche rien pour Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, le Real Madrid serait toujours autant déterminé à l’attirer cet été malgré les rumeurs venant de France qui indique que le Parisien ne quitterait pas le club de la capitale.

A deux semaines de la fin du mercato, le dossier Kylian Mbappé est plus que jamais d’actualité. Priorité du Real Madrid depuis des années, l’attaquant du PSG entretient toujours le flou sur son avenir. Le champion du monde 2018 est à un an de la fin de son contrat avec les vice-champions. Mais malgré l’insistance de ses employeurs qui sont prêts à satisfaire tous ses désirs, le natif de Bondy n’a toujours pas prolongé.

Dimanche dernier, Marca informait que le joueur de 22 ans avait refusé une nouvelle offre de contrat de 6 ans avec un salaire similaire à celui de Neymar (36 millions d’euros par an) proposé par la direction parisienne). Lundi, c’est le tour du journaliste Josep Pedrerol de l’émission El Chiringuito d’indiquer que le buteur français va directement demander à ses employeurs de le laisser partir au Real Madrid. Ce mercredi, c’est la Cadena Ser qui assure que Mbappé avait confié en interne qu’il ne partirait pas lors de ce mercato estival.

Des rumeurs qui n’émoussent en rien la volonté des Madrilènes d’enrôler le joueur cet été selon les informations venues d’Espagne. Et jusqu’à la fin du marché des transferts, les Merengues seront à l’affut. « Jusqu’au 31, tout peut encore se passer et les sifflets de l’autre jour contre Kylian lors de la présentation des équipes jouent en sa faveur à propos de sa volonté de ne pas prolonger et de partir dès que possible. Même s’ils ne le laissent pas partir maintenant, dans un an, il sera un joueur du Real Madrid. Il a décidé de ne pas prolonger, il a les idées claires. Si c’était une question d’argent, il aurait déjà prolongé depuis un certain temps », a fait savoir une source au Real Madrid pour AS à propos du cas Kylian Mbappé.