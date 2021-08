Mercato: le Real Madrid s’active pour Kylian Mbappé

Alors qu’il avait été annoncé que le Real Madrid a abandonné le dossier Kylian Mbappé, le club madrilène va bel et bien essayer de recruter le buteur du PSG, selon les informations de la radio Cadena Ser, ce jeudi.

Si le Real Madrid est jusqu’ici resté très discret sur ce Mercato estival, le club madrilène ne va pas moins frapper un gros coup avant la fermeture du marché des transferts. Alors qu’il avait été annoncé que les Merengues avait abandonné le dossier Kylian Mbappé, la dernière information de la radio Cadena Ser vient balayer cette rumeur.

En effet, selon la chaîne espagnole, le club madrilène va bel et bien essayer de recruter le buteur du PSG cet été. Le géant de la Liga va faire une offre de 120 millions d’euros au vice-champion de Ligue 1 pour l’international français, d’après les informations du média ibérique.

En cas de rejet de cette offre, le président des Merengue, Florentino Pérez, n’a pas l’intention d’insister et attendra la fin du bail du natif de Bondy avec le PSG pour tenter de l’attirer en tant que joueur libre. Dans ce scénario, la Casa Blanca va proposer un contrat de 6 ans avec un salaire annuel fixé à 25 millions d’euros et une prime à la signature estimée à 40 millions d’euros pour convaincre l’international Tricolore de rallier Madrid, selon ABC. Dans le même temps, La Gazzetta dello Sport annonce une décision du Français sur son futur, lundi.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Parisiens, le champion du monde 2022 n’a toujours pas prolongé son bail malgré l’insistance des Rouge et Bleu pour rallonger le bail de leur joueur. Et malgré l’arrivée dernièrement de Lionel Messi dans la capitale française et la pression de Nasser Al-Khélaifi, les négociations entre le clan Mbappé et l’Etat-major parisien n’ont pas évolué.