Lionel Messi: « J’ai faim. Je veux continuer de gagner » au PSG

En conférence de presse ce mercredi, sa première en tant que nouveau joueur du PSG, Lionel Messi s’est prononcé sur son transfert dans le club parisien et a clamé son envie de gagner plus de titres avec les Rouge et Bleu.

Lionel Messi est depuis mardi un joueur du PSG. L’Argentin a passé sa visite médicale dans l’après-midi d’hier avant de parapher son contrat de deux ans avec une année en option avec le club parisien. Présenté ce mercredi au Parc des Princes, le sextuple Ballon d’or a animé sa première conférence en tant que nouveau joueur du PSG.

Lionel Messi a d’abord exprimé sa joie de signer chez les vice-champions de ligue 1 après sa triste fin au Barça où il n’a pas réussi à prolonger son bail avec les Catalans. « Je suis très heureux, vous savez tous que mon départ de Barcelone a été dur car ce sont beaucoup d’années, difficile de changer après tant de temps. Je suis heureux d’être ici, j’ai très envie de commencer à m’entraîner, je veux que tout cela passe vite. Je suis heureux depuis le premier jour. Je veux commencer à m’entraîner, j’ai envie de découvrir mes coéquipiers et le staff, commencer cette nouvelle étape », a déclaré Lionel Messi.

Le joueur de 34 ans a aussi dévoilé ses objectifs pour cette nouvelle aventure en terre française. Et comme à Barcelone où il a raflé la majorité des trophées, la star argentine veut continuer sur cette même lancée à Paris. » je suis très heureux d’être ici, j’ai faim. Je veux continuer de gagner, c’est pour ça, que je viens dans ce club, c’est un club très ambitieux. Avec cette équipe et ce staff, on peut tout gagner, c’est ce que je veux, c’est pour ça que je suis venu, j’espère qu’on va le faire. Mon arrivée à Paris, c’était de la folie. L’accueil a été fou. On va beaucoup s’amuser ici ensemble, et on va lutter pour les objectifs », a ajouté la Pulga.

Interrogé sur quand il débutera sa saison avec le PSG, l’ex-capitaine du Barça a indiqué que cela dépendra de « ses sensations »: « Je ne sais pas quand je vais jouer, je viens d’un mois de vacances, je vais devoir faire une petite présaison seul, et quand je serai prêt, je commencerai à jouer. J’espère que ça sera le plus vite possible, mais je ne peux pas donner de date. Tout cela dépendra de mes sensations, du staff, mais j’ai très envie ».