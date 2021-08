« Les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté et la dignité », Emmanuel Macron

Lors d’une allocution télévisée depuis le fort de Brégançon, le président français a défendu ce lundi le rôle joué par la France en Afghanistan, où les talibans ont repris les rênes du pays, 20 ans après avoir été chassé du pouvoir.

Emmanuel Macron a pris la parole, ce lundi soir, au sujet de la situation en Afghanistan où les talibans ont pris le pouvoir dans la capitale depuis dimanche. « Des groupes terroristes sont présents en Afghanistan et chercheront à tirer profit de la déstabilisation », a mis en garde le président français, en appelant à « une réponse (internationale) responsable et unie », et « une action politique et diplomatique ». « C’est un enjeu pour la paix et la stabilité internationale, contre un ennemi commun, le terrorisme et ceux qui le soutiennent ; à cet égard, nous ferons tout pour que la Russie, les États-Unis et l’Europe puissent efficacement coopérer, car nos intérêts sont les mêmes », a-t-il ajouté.

Initiative européenne

Emmanuel Macron a dit vouloir porter une initiative européenne visant à “anticiper” et “protéger contre des flux migratoires irréguliers importants” qui “nourrissent les trafics de toute nature”. “Nous porterons donc, en lien avec la République fédérale d’Allemagne et d’autres Européens, une initiative pour construire sans attendre une réponse robuste, coordonnée et unie”, a poursuivi le président français, en appelant à “la solidarité dans l’effort, l’harmonisation des critères de protection et la mise en place de coopérations avec les pays de transit”.

Les femmes afghanes

“Les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté et la dignité”, a affirmé le président français. “Le destin de l’Afghanistan est entre ses mains, mais nous resterons, fraternellement aux côtés des Afghanes (…) En disant très clairement à ceux qui optent pour la guerre, l’obscurantisme et la violence aveugle qu’ils font le choix de l’isolement et d’une misère sans fin.”