“Kylian Mbappé n’a plus d’excuse » pour ne pas prolonger au PSG, déclare Nasser Al-Khelaïfi

Questionné par les journalistes sur l’avenir de Kylian Mbappé, en marge de la présentation officielle de Lionel Messi, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, en a profité pour faire un énième appel du pied à son attaquant, mercredi, pour qu’il prolonge son contrat qui expire l’été prochain.

Interrogé ce mardi sur l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, au moment de la présentation de Lionel Messi à la presse, le président du club, Nasser Al Khelaïfi, a été très clair : « Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre (que de rester). » Le patron du PSG compte sur Kylian Mbappé cette saison et entend bien le voir évoluer aux côtés de Messi et Neymar, au sein d’un trio (déjà) d’anthologie.

⚽️🎙 « Kylian voulait une équipe compétitive, je pense qu’il n’y a pas plus compétitive comme équipe »

Nasser évoque la situation de Kylian Mbappé ⚡️

Questionné sur son association avec le Brésilien et le Français, le sextuple Ballon d’or a d’ailleurs lui aussi assuré qu’il espérait pouvoir jouer avec eux, le plus longtemps possible : « C’est la folie d’envisager mon quotidien avec ces joueurs. J’en suis très heureux. C’est super de pouvoir intégrer ce groupe. Je suis très enthousiaste. J’ai très envie de commencer à jouer. Je vais jouer avec les meilleurs, je veux en profiter. »

Sous contrat jusqu’en juin 2022, et donc libre de s’engager où il le souhaiterait l’an prochain, Kylian Mbappé a toujours dit qu’il privilégierait le projet sportif pour son avenir. Avec les arrivées de Messi, mais aussi Sergio Ramos, Donnaruma, Wijnaldum ou encore Hakimi, force est de constater que le prodige de Bondy a été entendu par son président. « Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, maintenant il n’y a pas plus compétitif (que le PSG). » Depuis plusieurs mois, de nombreuses voix envoient Kylian Mbappé vers le Real Madrid, un club qui l’a toujours fait rêver et qui pourrait bien, un jour, l’attirer dans ses filets.