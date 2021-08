JO Tokyo 2020: Hugues Fabrice Zango offre la médaille de bronze, qui vaut de l’or, pour le Burkina Faso

Médaillé de bronze au triple saut, Hugues Fabrice Zango offre au Burkina Faso une médaille historique aux Jeux. Cette première médaille olympique qui est en bronze a la valeur de l’or au pays des hommes intègres.

Hugues Fabrice Zango est entré dans l’histoire du sport du Burkina Faso, ce 5 août aux Jeux de Tokyo. Le Burkinabè a offert la toute première médaille olympique de son pays en glanant le bronze en triple saut, derrière le Portugais Pedro Pichardo et le Chinois Yaming Zhu.

Crispé, comme en qualifications, l’athlète de 28 ans a d’abord bondi à 15 mètres 91 et 16 mètres 93. Des marques très éloignées de son record d’Afrique en extérieur (17 mètres 82). A sa troisième tentative, Hugues Fabrice Zango a atterri à 17 mètres 47. Il ne fera pas mieux ensuite (17m31 et 17m43). Malgré la menace que font peser ses poursuivants – l’Algérien Yasser Triki, notamment, finit 5e – le Burkinabè s’accroche au podium. Il termine derrière le Portugais Pedro Pichardo (17m98) et le Chinois Yaming Zhu (17m57).

“C’est une grande fierté justement d’être le premier à avoir ramené une médaille pour le Burkina Faso. Je voulais ramener le plus beau métal pour mon pays et pour moi-même. Malheureusement, c’est tombé sur le bronze”, a-t-il réagi au micro de RFI. “Mais ça reste une belle chose pour le Burkina parce qu’on marque l’histoire dans ces Jeux olympiques et on ouvre le compteur pour les générations futures.”

Depuis 1972 et sa première participation aux Jeux de Munich, jamais le Burkina Faso n’avait obtenu de médaille. Ce bronze vaut ainsi de l’or pour le pays des hommes intègres.