Jeux paralympiques 2020 : trois athlètes pour représenter la Côte d’Ivoire à Tokyo

Les jeux paralympiques 2020 démarrent le mardi 24 août prochain. La Côte d’Ivoire va honorer le rendez-vous de Tokyo avec deux ou trois athlètes.

Les Jeux Paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 à Tokyo au Japon. Plusieurs athlètes venus des quatre coins de la planète assisteront à ce grand rendez-vous de deux semaines. La Côte d’Ivoire qui participe également à cette compétition va se faire représenter par trois athlètes. Il s’agit d’Ano Adou, de Lago Clarisse et de Ye Kah Michel.

L’athlète Adou Hervé sera aligné en dynamophilie, dans la catégorie des moins de 65 kg. Grand chance de médaille pour la délégation ivoirienne, le sportif entrera sur piste le vendredi 27 août au Forum international de Tokyo.

Au lancer de poids, Lago Sébèhé Clarisse fera valoir ses talents dans la catégorie F40 (personnes de petite taille). On suivra également les performances de Ye Kah Michel, catégorie F41 (personne de petite taille) dans les épreuves du lancer du poids et de javelot. Les deux épreuves auront lieu au Stade international de Tokyo, respectivement le lundi 30 août et le samedi 4 septembre 2021.

Deux athlètes togolais à Tokyo

Autre pays africain à cette grande messe du sport en terre nippone, le Togo a de son côté, envoyé deux athlètes à Tokyo. Il s’agit de Bawa Aliou et Kabissa Koumealo. Deuxième participation aux Jeux paralympiques après Rio 2016, Bawa Aliou va tenter de remporter sa première médaille dans ce tournoi. Médaillé de bronze aux jeux africains d’Alger, le Togolais avait fini 7e dans la catégorie des moins de 49 kg. Aujourd’hui âgé de 38 ans, Bawa Aliou tentera d’honorer le Para Powerlifting togolais dans la mégapole japonaise.

Grande chance de médaille pour la délégation togolaise, Kabissa Koumealo va défendre les couleurs de son pays dans les épreuves du javelot et du disque en fauteuil. Cinquième au meeting de Marrakech en 2019, l’athlète de 30 ans va tenter de battre son record personnel et pourquoi pas ramener une médaille à la maison. Rappelons que cette 16e édition des Jeux paralympiques comprend 539 épreuves dans 22 sports différents.