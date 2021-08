« Je voulais me voir d’une manière plus légère » : seins nus, Britney Spears réchauffe la toile (photos)

La chanteuse américaine, Britney Spears, a posté mardi sur les réseaux sociaux, une série de photos d’elle topless et en culotte avec en légende un long texte adressé à ses fans, alors que l’artiste sort d’une bataille juridique avec son père au sujet de la garde de sa fortune.

Récemment sortie d’une bataille juridique avec son père qui a finalement renoncé à la tutelle de sa fille, tutelle qu’il assurait depuis 13 ans, Britney Spears croque déjà à pleine dent cette liberté retrouvée. La chanteuse américaine s’est exposées aux réseaux sociaux « dans sa forme la plus pure ».

L’artiste de 39 ans a posté sur son compte Instagram, une série de photos d’elle topless, accompagnée d’un long texte abordant plusieurs sujets à la fois. Tout d’abord, il y a un cliché où elle est apparue seins nus, et couvrant ses seins avec ses mains. D’autres images sont venues meublées sa galerie qu’elle a terminé par un rose en plan rapproché.

Dans son texte explicatif, l’interprète de Toxic a d’abord parlé de sa poitrine qu’elle assure n’avoir jamais eu recours aux implants mammaires pour garder sa forme malgré les rumeurs qui circulent à son encontre. «J’ai des seins sur cette photo car je dévore de la nourriture», précise-t-elle. «Avant de vous montrer d’autres photos de mon corps… je veux que vous compreniez ma démarche sur le fait de m’exposer ainsi», poursuit-elle.

https://www.instagram.com/p/CSsYAvMlYnr/

L’artiste s’est ensuite penchée sur ses clichés nus qui sont pour elle, une manière de la voir plus légère. La jeune dame confie qu’elle se sent mieux nue après avoir été mal à l’aise des années durant quand elle était sur scène. «Je ne veux pas que tout le monde voit la fossette que j’ai sur mes fesses, mais je sens que mes performances sur scène m’ont rendu trop soucieuse de mon corps et ce n’est pas séduisant», continue-t-elle, précisant qu’être nue, justement, lui permet de se sentir plus «légère», après avoir eu la sensation de vivre avec «le poids du monde» sur ses épaules.

«Je suis une femme… je suis magnifique… une femme sensible qui a besoin de se regarder dans sa forme la plus pure. Non… je ne vais poster des photos de moi nue le restant de ma vie car cela deviendrait lassant, mais je suis certaine que cela vous aidera quand vous aurez besoin d’être éclairée», écrit-elle encore.

https://www.instagram.com/p/CSqC-gclINO/

Avant de conclure son texte par des remerciements à l’endroit de ceux qui ont participé au mouvement #FreeBritney. «Il y a un sens beaucoup plus profond à ce mouvement qu’on ne peut l’imaginer… mes fans ont toujours été si incroyables et je vous aime tous», peut-on lire.