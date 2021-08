James Bond: voici pourquoi ses enfants n’hériteront pas de sa fortune

L’acteur britannique Daniel Craig, célèbre au cinéma pour son rôle dans James Bond, a déclaré dans Candis Magazine, qu’il ne léguera pas sa fortune à ses enfants pour la simple raison que « l’héritage est assez désagréable. Ma philosophie est de s’en débarrasser ou de le donner avant de partir… ».

Daniel Craig est formelle. Les enfants de l’acteur britannique n’hériteront pas de sa fortune. Le comédien de 53 ans, célèbre au cinéma pour son rôle dans la saga James Bond, préfère s’en débarrasser que de laisser ses biens à ses enfants. L’Anglais qui a visiblement une aversion fondamentale pour l’héritage a parlé de ses projets dans une récente interview avec Candis Magazine.

« Je ne veux pas laisser de grosses sommes à la prochaine génération”, a déclaré Craig. “Je pense que l’héritage est assez désagréable. Ma philosophie est de s’en débarrasser ou de le donner avant de partir… N’y a-t-il pas un vieil adage selon lequel si vous mourez en tant que personne riche, vous avez échoué ?” Craig n’a laissé aucune indication sur la façon dont il pourrait donner son argent le moment venu, bien qu’il existe sans aucun doute maintenant des organisations caritatives qui surveillent de près l’acteur.

L’agent double 007 a trois enfants, sa fille Ella avec son ex-femme Fiona Loudon, ainsi qu’une fille avec sa femme Rachel Weisz. Il a également un beau-fils adolescent, Henry, à travers la relation précédente de Weisz.

La valeur nette de Daniel Craig

La valeur nette de Daniel Craig n’est pas confirmée, pourtant, il n’a gagné que des millions avec ses films de James Bond. L’acteur a joué James Bond dans quatre films jusqu’à présent dans sa carrière. Selon insider.com, avec son film Skyfall de 2012, il a reçu un excédent prix de 17 millions de dollars.

Le film a rapporté plus de 951 millions de dollars au box-office qui a offert à Craig des bonus. L’acteur aurait reçu 25 millions de dollars pour son prochain film James Bond: No Time To Die.

Outre les films de James Bond, Craig a également travaillé dans plusieurs films à succès commercial, dont The Girl With The Dragon Tattoo, Cowboy & Aliens et Dream House.