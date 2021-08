“Il y a un vent plutôt réformiste et non réformateur…”, Célestine Zanou au sujet de la “Rupture”

Pour se relancer dans le concert des nations, le Bénin, qui vient de commémorer ses 61 ans d’indépendance, doit pouvoir faire le bilan, afin de se relancer à travers des réformes bien pensées sur les points de faiblesse. C’est du moins la position de Célestine Zanou, qui précise néanmoins que les réformes dont il s’agit n’ont rien à voir avec le vent réformiste que traverse le pays.

L’un des talons d’Achille du développement au Bénin, depuis son accession à la souveraineté internationale et surtout depuis le renouveau démocratique, est le système politique qui s’est construit autour des hommes et non autour des idéologies.

A Lire aussi: Bénin – Procès du Pr Joël Aïvo: le juge attendu ce mercredi sur deux décisions

C’est là, l’un des points de réforme sur lequel le pays doit pouvoir un jour se pencher. C’est l’une des réflexions partagée le 1er août 2021 par la présidente de la Dynamique du Changement pour un Bénin Debout (DCBD), Madame Célestine Zanou.

Reçue le dimanche dernier dans une émission spéciale sur le bilan des 61 ans d’indépendance du Bénin, l’ex-directrice de cabinet de l’ancien président, Mathieu Kérékou, estime qu’en 61 ans d’indépendance, le Bénin a eu un parcours et les Béninois ont raison de fêter les 61 ans de leur accession à la souveraineté internationale.

Bien que la femme politique ait relevé des motifs de satisfaction, elle n’a pas occulté les faiblesses de ce parcours.

Pour elle, l’un des talons d’Achille de la marche à l’émergence du Bénin est le système politique caractérisé d’abord par le mélange des genres et construit ensuite autour des hommes forts au lieu de l’asseoir sur des idéologies.

Il y a un vent plutôt réformiste et non réformateur …

Le système politique béninois, aux dires de la présidente de la Dynamique du Changement pour un Bénin Debout (DCBD), Célestine Zanou, n’a pas été très favorable au développement du pays, car il a été très tôt gangrené par le mélange des genres.

A l’en croire, la promotion d’un multipartisme intégral, sans base idéologique par le renouveau démocratique, a fait le lit à l’argent-roi et la promotion des gens qui ont quitté leur secteur pour s’engouffrer dans la politique, devenue une filière. Dans cette filière, se côtoient allègrement des hommes politiques, des intellectuels…

“Le mélange des genres ne donne pas toujours une bonne soupe”, constate-t-elle.

Pour elle, le renouveau par démission des hommes politiques, par leur cupidité parfois, a ouvert la porte à tous les aventuriers politiques que le pays est en train de gérer.

Les réformes, la voie de sortie de situation…

Pour sortir de ce mélange de genres, qui impacte négativement le développement du pays, Madame Célestine Zanou considère les réformes comme la voie de sortie de situation.

Elle clarifie néanmoins que la réforme qu’elle évoque n’a rien à voir avec ce qui se passe dans le pays depuis le 6 avril 2016.

“Si je dois parler spécifiquement de ce que nous faisons depuis 5 ans, je dirai qu’il y a un vent réformiste et non réformateur. Et lorsque vous être réformiste, vous voulez balayer tout“, nuance-t-elle.

Pour elle, le vent réformateur doit pouvoir tenir compte de ce qui est bon, de ce qui n’est pas bon, ce que l’on peut encore reprendre des expériences passées.

Divisant les 61 ans d’indépendance en trois périodes, Célestine Zanou estime que chaque période a eu ses éléments positifs, mais il y a en eu plus de mauvais au cours de la période démocratique.