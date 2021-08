France: une nouvelle carte d’identité dotée d’une puce et d’un QR code entre en vigueur

Dès ce lundi 2 août 2021, une nouvelle carte nationale d’identité entre en vigueur dans toute la France. Selon les autorités, cette carte est plus sécurisée que la précédente pour répondre aux exigences européennes.

Dès ce lundi 2 août 2021, tous les Français qui feront une demande de renouvellement de carte nationale d’identité se verront délivrer la nouvelle version de cette CNI, plus petite et plus sécurisée. Cette nouvelle carte d’identité, équipée d’une puce et d’un QR code, est « plus sécurisée, plus pratique », selon le ministère de l’intérieur.

Une carte plus petite

La France rejoint la plupart des pays du monde en adoptant un format « carte bancaire » pour sa carte d’identité. Très précisément, elle mesurera 8,5 cm par 5,5 cm, là où « l’ancienne », en vigueur depuis 1995, mesure 10,5 cm par 7,5 cm. Cette nouvelle CNI sera valable durant 10 ans (et non 15 pour les adultes, comme précédemment).

Quelles informations cette carte contient-elle ?

Cette carte d’identité contient les informations classiques déjà présentes sur la précédente carte, à savoir : le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne, son adresse, son sexe, sa nationalité ainsi que la durée de validité du document. On y trouve également, bien évidemment, une photographie de son détenteur.

Les références des informations de la carte (« nom », « prénom », « adresse », …) seront également écrites en anglais sous le format « nom / name ». Cette disposition vise à faciliter les contrôles aux frontières, notamment.

Une carte plus sécurisée

Cette CNI comporte aussi une puce électronique, sur laquelle on retrouve toutes les informations de la carte d’identité ainsi que des informations biométriques : deux empreintes digitales seront enregistrées, sauf pour les moins de 12 ans. Ces empreintes ne seront pas conservées dans le fichier national si le titulaire de la carte en fait la demande.

Cette puce doit notamment permettre de limiter la paperasse en cas de renouvellement de carte, puisqu’elle contiendra déjà toutes les informations nécessaires.

Cette nouvelle carte permet aussi de s’adapter aux normes européennes de lutte contre la fraude et les usurpations d’identité, qui touchent tous les ans 30.000 Français. En effet, le QR Code présent sur la CNI est une signature numérique unique qui permet de garantir que les données contenues sur la carte sont vraies ou n’ont pas subi de modification.

Ce QR Code pourra être vérifié lors de contrôles aux frontières ou bien par les forces de l’ordre à l’occasion d’un contrôle d’identité. Mais il sera également lisible et pourra être demandé par tous les services de l’État.