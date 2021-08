États-Unis: quatre des policiers, présents lors des émeutes au Capitole, sont morts par suicide

Deux agents de police qui ont protégé le Capitole des Etats-Unis le 6 janvier sont récemment décédés par suicide, selon le Metropolitan Police Department. Ces décès portent à quatre, le nombre de suicides d’officiers connus, survenus après l’insurrection.

Le département de police du district de Columbia a déclaré, lundi, que deux autres policiers qui ont répondu à l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis sont morts par suicide, portant à quatre, le nombre de suicides connus par des policiers qui gardaient le bâtiment ce jour-là.

L’officier de la police métropolitaine, Gunther Hashida, a été retrouvé mort à son domicile, jeudi, a déclaré le porte-parole du département, Hugh Carew, dans un communiqué. Hashida a rejoint le département de la police métropolitaine (MPD) du district de Columbia en mai 2003.

Un autre officier du MPD qui a répondu au Capitole le 6 janvier, Kyle DeFreytag, a été retrouvé mort le 10 juillet, a déclaré Carew. La cause du décès de DeFreytag était également un suicide, a déclaré Carew.

Il était au service de police depuis novembre 2016.

L’officier du MPD, Jeffrey Smith, et l’officier de police du Capitole des États-Unis, Howard Liebengood, ont également répondu à l’émeute du Capitole et sont décédés plus tard par suicide. Des centaines de partisans du président Donald Trump de l’époque ont pris d’assaut le bâtiment ce jour-là dans une tentative infructueuse d’empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale du président démocrate, Joe Biden.

Quatre personnes sont mortes le jour des violences. Un officier de police du Capitole qui avait été attaqué par des manifestants est décédé le lendemain. Plus de 100 policiers ont été blessés. Le chaos a conduit au deuxième procès de destitution de Trump. Plus de 500 personnes ont été arrêtées pour leur rôle dans les violences.

Au cours d’un témoignage émouvant, la semaine dernière, quatre policiers ont déclaré à un comité spécial de la Chambre des représentants qu’ils avaient été battus, menacés, raillés par des insultes raciales et pensaient qu’ils pourraient mourir alors qu’ils luttaient pour défendre le Capitole contre la foule.