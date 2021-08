Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en Ligue 1 ? La réponse du Portugais

C’est officiel depuis mardi soir. Lionel Messi est un joueur du PSG. L’Argentin a signé un contrat de deux ans avec une année en option avec le club parisien, une arrivée qui pourrait également entraîner celle de son grand rival, Cristiano Ronaldo.

C’était un rêve, c’est désormais une réalité. Lionel Messi est un joueur du PSG. La star argentine a paraphé mardi un contrat de deux ans avec une année en option avec le club parisien. C’est l’écurie française qui a confirmé la grande nouvelle ce mardi soir après avoir teasé son arrivée toute la journée.

«La signature de Leo conforte les ambitions du Paris Saint-Germain et offre aux fidèles supporters du Club une équipe exceptionnelle, qui promet de faire vivre d’incroyables moments de football dans les années à venir», indique le communiqué publié par le PSG.

Une belle opération pour le club de la capitale qui ravit même les adversaires des Rouge et Bleu en club. C’est le cas du Lyonnais, José Fonté, qui sur le ton de l’humour, indique avoir demandé à son capitaine en sélection, de venir le rejoindre en France.

« C’est génial. Je suis heureux parce que c’est incroyable d’entendre le fait qu’un joueur comme Messi va jouer dans notre championnat. C’est excitant. Évidemment, en termes de concurrence, ça va être encore plus difficile. Là, j’envoie un message à Cristiano (Ronaldo) pour qu’il vienne à Lille tous les jours. Il m’a répondu : ‘ha ha ha!’ », dit-il auprès de TalkSPORT.

« Je pense que Cristiano Ronaldo serait resté même si Messi n’était pas allé au PSG »

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo était effectivement une priorité du PSG pour cet été. Mais la signature de Lionel Messi chez le club parisien a réduit à néant toutes les chances de voir la star portugaise porter la tunique des Rouge et Bleu.

Mais chez la Vieille Dame, on a une toute autre lecture de cette situation. Pour le défenseur Leonardo Bonucci, il n’a jamais été question d’un départ du quintuple Ballon d’or. « Je pense que Cristiano Ronaldo serait resté même si Messi n’était pas allé au PSG. Pour nous, c’est une valeur ajoutée et je suis sûr que cette année, plus que les précédentes, il nous aidera à atteindre les objectifs », a confié le défenseur de la Juventus à la Gazzetta dello Sport