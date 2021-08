Covid-19: le point de la campagne de vaccination au Bénin

Lancée avec une cible bien définie, la campagne de vaccination contre la Covid-19 est ouverte au public adulte depuis quelques semaines. Réticentes au début, les populations ont commencé à adhérer progressivement à la vaccination.

Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, 70 323 doses de vaccin ont été déjà administrées au Bénin. Sur les 70 323 doses administrées, 21 405 personnes sont déjà complètement vaccinées, soit 0,2 % de la population vaccinée. Ces chiffres, inscrits dans le tableau de vaccination de l’OMS, montrent que les Béninois ont bien compris l’enjeu.

Chaque fois que l’occasion se présente, les autorités sanitaires invitent les populations à aller se faire vacciner. Pour le ministre de la Santé, « la vaccination est la seule alternative sérieuse pour sortir durablement de cette crise ». Sur le débat de fiabilité des vaccins acquis par le Bénin, Benjamin Hounkpatin n’a de cesse de rassurer les Béninois. « Je voudrais rassurer l’opinion de ce que tous les vaccins mis à disposition par le Gouvernement sont sûrs, efficaces et que les mesures sont également prises pour la traçabilité de la vaccination », a-t-il récemment déclaré.

Au Bénin, la vaccination est gratuite et ouverte au public adulte. Les médecins et les personnes âgées ne sont donc plus la seule cible de la campagne de vaccination. Plusieurs sites sont installés sur tout le territoire national pour accueillir les personnes désireuses de se faire vacciner contre la Covid-19.