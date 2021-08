Coup de tonnerre: le Barça veut reconquérir Lionel Messi

Annoncé d’ici la fin de la semaine au PSG pour la signature de son contrat, Lionel Messi pourrait finalement ne plus quitter le Barça. Le club blaugrana aurait fait une ultime offre à l’Argentin pour le persuader de rester chez les Blaugranas, selon les informations de l’émission La Porteria, sur le portail betevé,

Retournement spectaculaire de situation dans le dossier Lionel Messi? Alors que la presse tant française qu’espagnole est unanime sur le fait que l’Argentin signera au PSG, la Pulga pourrait finalement rester dans son club formateur. C’est ce qui ressort de la bombe lâchée ce matin par l’émission La Porteria, sur le portail betevé qui suit l’actualité de la star argentine. Et selon ce média espagnol, le Barça aurait formulé une ultime offre à son capitaine pour le convaincre de poursuivre l’aventure en Catalogne.

Dans ses explications, la chaîne précise que Ferran Reverter, directeur général du Barça, discuterait encore avec le clan Messi, et principalement le père et agent du sextuple Ballon d’or, Jorge Messi. Une dernière proposition aurait même été faite par le Barça et des négociations seraient en cours

Une information crédible ou un coup de buzz surtout que Messi a publiquement fait ses adieux au Barça? Sans oublier que l’opération serait difficile voire impossible à réaliser par les dirigeants blaugranas, le le club catalan n’ayant pas la latitude économique pour intégrer Messi à son effectif au regard de l’encadrement de la masse salariale.

Mais si cela était vérifié, cela voudra donc dire le club culé n’a pas encore totalement renoncé à son meilleur joueur. Hier soir, L’Equipe annonçait que Lionel Messi avait pris la direction d’Ibiza. Et ce matin, constate Sport, le président du Barça, Joan Laporta a également pris un vol pour la même destination. Affaire à suivre!