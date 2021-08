Coup de tonnerre au Barça: Lionel Messi ne prolongera pas son contrat (Officiel)

Alors que Lionel Messi a trouvé un accord avec le Barça pour un nouveau contrat de cinq ans, la star argentine ne devrait finalement pas poursuivre sa carrière dans le club catalan, annoncé le club culé sur ses canaux officiels

Alors que tout semblait bouclé pour la prolongation de Lionel Messi au Barça, la star argentine ne continuera finalement pas l’aventure chez les Blaugranas. C’est le club culé qui vient confirmer l’information, évoquée un peu plus tôt par la presse espagnole.

La Pulga était pourtant aperçue mercredi à l’aéroport de Barcelone El Prat depuis son retour de vacances, laissant croire aux médias qu’il allait officialiser son nouveau bail de cinq ans. Mais il n’en est rien et le génie argentin et son club espagnol rompent finalement leur lien après 17 ans de relation.

Dans un communiqué officiel, le Barça a évoqué les raisons de l’échec de la prolongation de son capitaine: « Bien qu’un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, il n’a pas pu être officialisé en raison d’obstacles économiques et structurels (règlement de La Liga espagnole). Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne continuera pas à être lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que, finalement, il ne soit pas possible de répondre aux souhaits du joueur et du club », ont indiqué les dirigeants culé.

Un peu plus tôt dans la journée, le quotidien pro-madrilène, Marca, avait révélé que les deux parties n’ont pas réussi à accorder leurs violons sur les détails du contrat avant sa finalisation.

La radio catalane RAC1 a également abordé dans le même sens en informant que le meilleur buteur du Barça aurait annoncé hier à ses dirigeants qu’il ne signerait pas un nouveau contrat avec son club formateur, puisqu’il ne serait totalement pas convaincu par le projet sportif du club. Le joueur de 34 ans ne serait également pas content de la qualité de l’effectif actuel.