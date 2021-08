Côte-d’Ivoire : 49 cas contacts d’Ebola recensés selon l’OMS

L’Organisation sociale de la santé a indiqué jeudi 19 août que quarante-neuf cas de personnes ayant été en contact avec une jeune Guinéenne testée positive au virus Ebola à Abidjan, ont été à ce jour recensé.

« 49 contacts sur le trajet ont déjà été recensés et également dans les familles au point de départ à Labé », a déclaré Georges Ki-Zerbo, expert de l’OMS lors d’un point de presse en ligne de la branche Afrique de l’organisation, rapporte France24.

« A Labé, 58 contacts ont été identifiés », avait déclaré mercredi à l’AFP Elhadj Mamadou Houdy Bah, directeur régional de la santé de la ville. « La bonne nouvelle, c’est qu’ils n’ont présenté aucun signe pour l’instant. Ils sont bien suivis », avait-il ajouté.

« Un maillage a été fait et nous avons pu circonscrire les communautés dans lesquelles ces personnes » vivent, a affirmé le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Demba, lors du même point de presse. « Nous avons mis l’accent sur la veille sanitaire: informer tous nos centres de santé et les structures communautaires pour que des cas éventuels puissent être indiqués et pris en charge, ce qui a amené à dénoncer des cas qui se sont avérés faux », a-t-il ajouté.

Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS-Afrique a salué « la solidarité remarquable » entre la Guinée et la Côte d’Ivoire face à Ebola, et « la rapidité de réaction » des autorités ivoiriennes.