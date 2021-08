CAN 2022: le calendrier des phases de groupe de la Coupe d’Afrique des nations

Après le tirage au sort tenu mardi au Palais des congrès de Yaoundé, la CAF a dévoilé le calendrier complet des différentes affiches des phases de groupe de la Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu du 19 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la première journée réserve de belles oppositions en perspective. A noter que pour cette CAN 2022 à 24 équipes, la deuxième après Egypte 2019, les deux premiers qualifiés de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes de ces six poules passeront en huitièmes de finale. Ce qui laisse tout de même une réelle marge aux cadors du continent.

Voici le programme complet des phases de groupe de la CAN 2022:

Groupe A (Yaoundé / Olembe) ; Groupe B (Yaoundé / Ahmadou Ahidjo) ; Groupe C (Limbé) ; Groupe D (Bafoussam) ; Groupe E (Douala) ; Groupe F (Garoua)

Dimanche 9 janvier 2022

16h à Yaoundé OS : Cameroun – Burkina Faso

19h à Yaoundé OS : Ethiopie – Cap Vert

Lundi 10 janvier 2022

13h à Bafoussam : Sénégal – Zimbabwe

16h à Bafoussam : Guinée – Malawi

16h à Yaoundé AAS : Maroc – Ghana

19h à Yaoundé AAS : Comores – Gabon

Mardi 11 janvier 2022

13h à Douala : Algérie – Sierra Leone

16h à Garoua : Nigéria – Egypte

19h à Garoua : Soudan – Guinée-Bissau

Mercredi 12 janvier 2022

13h à Limbé : Tunisie – Mali

16h à Limbé : Mauritanie – Gambie

19h à Douala : Guinée Equatoriale – Côte d’ivoire

Jeudi 13 janvier 2022

16h à Yaoundé OS : Cameroun – Ethiopie

19h à Yaoundé OS : Cap Vert – Burkina Faso

Vendredi 14 janvier 2022

13h à Bafoussam : Sénégal – Guinée

16h à Bafoussam : Malawi – Zimbabwe

16h à Yaoundé AAS : Maroc – Comores

19h à Yaoundé AAS : Gabon – Ghana

Samedi 15 janvier 2022

16h à Garoua : Nigéria – Soudan

19h à Garoua : Guinée-Bissau – Egypte

Dimanche 16 janvier 2022

13h à Limbé : Gambie – Mali

16h à Limbé : Tunisie – Mauritanie

16h à Douala : Côte d’ivoire – Sierra Leone

19h à Douala : Algérie – Guinée Equatoriale

Lundi 17 janvier 2022

16h à Yaoundé OS : Cap Vert – Cameroun

16h à Bafoussam : Burkina Faso – Ethiopie

Mardi 18 janvier 2022

16h à Yaoundé AAS : Zimbabwe – Guinée

16h à Bafoussam : Malawi – Sénégal

19h à Yaoundé AAS : Gabon – Maroc

19h à Garoua : Ghana – Comores

Mercredi 19 janvier 2022

19h à Yaoundé AAS : Egypte – Soudan

19h à Garoua : Guinée-Bissau – Nigéria

Jeudi 20 janvier 2022

16h à Limbé : Sierra Leone – Guinée Equatoriale

16h à Douala : Côte d’ivoire – Algérie

19h à Limbé : Gambie – Tunisie

19h à Douala : Mali – Mauritanie